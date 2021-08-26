Ждали 30 лет: в селе Мичуринском Хабаровского края откроется новая школа Фото: Правительство Хабаровского края

Жители села Мичуринское в Хабаровском крае уже три десятилетия ждут открытия новой школы, так как в населенном пункте остро стоит проблема с нехваткой мест для учеников. И только в 2019 голу в поселении началась стройка долгожданного учебного заведения. Новое образовательное учреждение возводится на улице Широкой и рассчитано на 250 мест, сообщает «КП-Хабаровск».

Для местных жителей, а особенно для родителей это очень значимое событие.

Ждали 30 лет: в селе Мичуринском Хабаровского края откроется новая школа Фото: Правительство Хабаровского края

– Мы уже 30 лет ждем открытия новой школы, представляете? Сама я закончила ту, которая существует сейчас, но она явно не отвечает нынешним потребностям жителей. Ведь там очень маленькие учебные классы. На днях я впервые побывала внутри новой школы и мне очень понравились просторные и светлые аудитории. Например, моя дочь очень любит рисовать и танцевать. Ей там будет комфортно и удобно не только учиться, но заниматься творчеством, – рассказала Александра Мунина, местная жительница и мать двоих детей.

Строительство школы обошлось примерно в 500 миллионов рублей. Средства выделили из федерального бюджета благодаря усилиям врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Своих денег на такую стройку у региона не было. Школу возводили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территории». Строительные работы обещают завершить уже 31 октября. После этого пройдет финальная приемка и оценка результатов.

Ждали 30 лет: в селе Мичуринском Хабаровского края откроется новая школа Фото: Правительство Хабаровского края

– Строители смогли наверстать отставания по срокам. На темпы работ повлияла ситуация с COVID-19. К тому же, подорожали и стройматериалы. Но мы, в свою очередь, помогли подрядчику в плане координации и оптимизации работ. Сейчас на объекте трудится бригада из 80 человек. Там осталось только закончить отделку и можно принимать работу, – подчеркнул Дмитрий Чеховский, заместитель министра строительства Хабаровского края.

Ввод в эксплуатацию школы также поможет снизить нагрузку на учителей и распределить ее более равномерно.

– В нашей нынешней школе ребятам приходится учиться в две смены. Причем из-за нехватки мест, учебные классы пришлось создавать даже детсаду! Но проблема в том, что многие помещения там просто не приспособлены для школьных занятий, это и понятно. Например, в детском саду нет нормального актового зала. Всего у нас в селе 288 учеников. Некоторым родителям приходится возить своих детей в Хабаровск. А население села постоянно растет. Поэтому новая школа нам очень нужна, это решит массу проблем. Мы, наконец, сможем проводить массовые мероприятия, заниматься спортом. А новые спортплощадки и другие помещения будут доступны не только нашим ученикам, но и всем местным жителям, – отметила Наталья Кудрявцева и.о. директора школы.

Отметим, что общая площадь всех помещений здания около 9 тысяч квадратных метров. В учебном заведении есть школьные классы, актовый и спортивный залы, целых два тренажерных зала, а также аудитории для занятия творческой деятельностью.