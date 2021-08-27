Наша разработка: в Хабаровск прибыла первая партия вакцины от гриппа

Можно ли сочетать этот препарат с вакцинами от COVID-19, вопрос неоднозначный. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровск поступило 126 600 доз отечественной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри». Причем препарат уже распределен по шприцам (шприц-дозам). По инструкции, вакцину можно ставить детям с шести лет, подросткам и взрослым, сообщает «КП»-Хабаровск».

Можно ли сочетать этот препарат с вакцинами от COVID-19, вопрос неоднозначный.

- Пока новых рекомендаций от минздрава РФ не поступало, мы действуем согласно инструкции против коронавирусной инфекции. Разница между введением разных вакцин должна выдерживаться один месяц. Сейчас вакцину от гриппа распределяют по хабаровским больницам. Пока поступила первая партия, но в планах охватить все 600-тысячное население города, чтобы сформировался популяционный иммунитет. Вакцинальная кампания должна начаться со следующей недели. Точных дат назвать не могу, все зависит от того, когда закончится разнарядка, - сообщила Юлия Тагнер, руководитель пресс-службы минздрава Хабаровского края.

Сама вакцина не гарантирует того, что человек не заболеет. Она помогает бороться с тяжестью заболевания, последствиями и симптомами. Также вакцинированный пациент переносит тот же грипп намного легче, по заверениям специалистов минздрава. Поэтому ставить прививку от гриппа необязательно, но желательно. В Хабаровске многие жители относятся к вакцине от гриппа благосклонно.

- В принципе, от гриппа жители у нас охотно прививаются. Вакцина от гриппа каждый год меняется. Новая тоже усовершенствована и включает в себя больше штаммов, чем прежняя, - добавила Юлия Тагнер.

Вакцина «Ультрикс Квадри» содержит четыре штамма вируса гриппа, что с 2017 года является стандартом вакцинопрофилактики гриппа в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Препарат с сезона 2019-2020 доступен для бесплатной иммунизации гриппа. Вакцина применяется в России в рамках государственной программы перехода на профилактику гриппа квадривалентными вакцинами.