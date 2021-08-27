Лучшее – детям: больше миллиарда рублей выделено на строительство и оборудование школ в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 25 по 27 августа проходит краевая августовская научно-практическая конференция, посвященная работе педагогов, образованию и воспитанию. На пленарном заседании выступил и врио губернатора края Михаил Дегтярев. На конференции обсуждались вопросы, связанные со стройкой и оборудованием образовательных организаций, воспитанием детей и развитием способностей молодежи, сообщает «КП-Хабаровск».

Мероприятие в этом году проходит онлайн, в связи с тяжелой обстановкой из-за коронавируса. В нем принимают участие более двух тысяч педагогов и руководящих работников системы образования Хабаровского края. На конференции также подводят итоги прошедшего года и определяют приоритетные задачи на новый учебный год.

По предварительным данным за 2020 год, Хабаровский край занял первое место в ДФО и восьмое среди субъектов РФ по показателю «Уровень образования». Также в 2020 году в крае были достигнуты все целевые показатели национального проекта «Образование». А новые школы и детские сады появляются в регионе регулярно.

Лучшее – детям: больше миллиарда рублей выделено на строительство и оборудование школ в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

– Этой весной уже построили современный детский сад в селе Гаровка. Через неделю откроем новую школу на 800 мест в микрорайоне «Волочаевский городок» Хабаровска. До конца года сдадим детский сад в селе Мирное, а также школу в селе Мичуринское. Кроме того, скоро появится школа в селе Найхин Нанайского района и пристройка к школе в селе Бриакан района имени Полины Осипенко. Также в ближайшие 2 года будут построены школа на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске, и пристройка на 250 мест к школе в городе Вяземском. В целом на ремонт, строительство объектов образования и закупку оборудования в этом году предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, – сообщил Михаил Дегтярев.

Одна из основных тем конференции – это воспитание детей с учетом вызовов современности.

- Я очень рада, что в этом году такая тематика августовской конференции. Воспитание – это самое важное в сфере образования. Необходимо, чтобы наше поколение выросло достойным, был развит патриотизм. Я думаю, что в моем детстве патриотизму уделялось больше внимания, чем сейчас и это нужно наверстать, иначе мы можем потерять страну. Кроме патриотизма, еще одна из задач – это правильно заниматься профориентацией для детей. Важно, чтобы они знали, какие качества должны иметь те или иные специалисты, и начали развивать эмоциональней интеллект, чтобы потом на местах им было проще освоиться. Работа это совокупная с колледжами, вузами. Главное, чтобы родители были активнее вовлечены в процесс. Именно они лучше всех знают своих детей. А вот чего действительно не хватает на конференции – это представителей родительского сообщества. Итогом конференции, на мой взгляд, должно стать формирование понимания у работников каждого учебного заведения того, в каком направлении воспитывать наших детей, - заявила Нона Манукян, член общественного совета при министерстве образования и науки края.

Лучшее – детям: больше миллиарда рублей выделено на строительство и оборудование школ в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Также на конференции затронули тему роста профессионального мастерства учителей. Уже сейчас в каждой программе повышения квалификации есть модуль по воспитательной работе. Благодаря ему проще выявить творческих педагогов. Последние годы учителя Хабаровского края стабильно побеждают на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

- Кроме того, в 2021 году школам края требуется подготовка к внедрению новых стандартов и рабочих программ. Ряд учреждений уже приняли решение о поэтапном переходе на них, еще 25 участвуют в апробации рабочих программ по школьным предметам. Особое место в них должно быть отведено созданию условий для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию комфортной среды, - отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кроме того, в августе этого года Михаил Дегтярев договорился о выделении региону дополнительных 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. И целых 20% от этой суммы пойдут на нужды системы образования нашего края. Деньги направят на ремонт кровель, строительство спортивных площадок в школах для сдачи нормативов ГТО, социальную поддержку детей-сирот.