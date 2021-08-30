Театр начинается с двух ламп: как маленький проект из Хабаровска выиграл многотысячный грант на «Тавриде»

Наталия Лапченко – участница театрального дуэта «Две лампы» и призер 250-тысячного гранта. Фото предоставлены героиней публикации.

Есть такой известный афоризм, как считается, самого Константина Станиславского - театр начинается с вешалки. Такое утверждение справедливо, если театр большой и занимает целое здание. Но есть и совсем небольшие, камерные проекты, которые созданы на голом энтузиазме небольшой группой людей. Однако и малыми средствами можно воплощать большие и сложные идеи.

Такой пример как раз работает в случае с Наталией Лапченко и ее коллегой Денисом Горшуновым - создателями хабаровского камерного театра «Две лампы». С них все и началось. А летом этого года Наталия разработала проект «Гастроли мобильного театра «Две лампы» специально для конкурса грантов от Росмолодежи, который проходил в рамках форума «Таврида». К удивлению и радости хабаровчанки, проект получил грантовую поддержку в 250 тысяч рублей. Средства пойдут на закупку оборудования и на организацию проезда, рассказала «КП» - «Хабаровск» Наталия.

ДВЕ ЛАМПЫ, ДВА СВЕТА

«…Играем там, где есть зрители. Мы создали наш театр в апреле 2018 года с желанием говорить о том, что считаем важным. Мы - это творческий дуэт Наталии Лапченко и Дениса Горшунова. Первым творческим экспериментом стала постановка «Януш Корчак. Рассказ о человеке», премьера которой состоялась 27 апреля 2018 года в здании Музея археологии. Создаем театрализованные зарисовки для различных мероприятий. Готовим к постановке спектакль «Снежный гусь».

Именно так коротко и лаконично о своем проекте рассказывают его создатели. Театр «Две лампы» появился всего три года назад. Как многие креативные задумки, проект зародился спонтанно, в качестве эксперимента и при ограниченных ресурсах.

- У меня профильное образование - режиссер массовых праздников. Долгое время уже занимаюсь организацией самых разных мероприятий - от детских дней рождений до краевых фестивалей. Как появился театр «Две лампы»? На самом деле мы и не думали, прямо вот так сесть, создать. Это все родилось из творческого эксперимента с моим товарищем Денисом Горшуновым. Когда мы просто средствами театра решили пересказать историю о Януше Корчаке, о человеческом выборе в трудных условиях. Просто мы захотели поделиться с другими людьми этой историей. Потому что считаем, что подобные истории нельзя забывать. По итогу наш маленький творческий эксперимент оказался успешным. И чтобы зритель нас отличал и запомнил, мы стали думать над названием. А поскольку из всех декораций у нас была всего пара ламп, то мы так и решили назваться - театр «Две лампы». А позже это уже обросло смыслами. Так как нас двое, каждый артист несет в себе определенный свет - высвечивает во тьме то, что его волнует. Я считаю, что наш проект важен для Хабаровска и всего региона. Мы выбрали для постановок темы, которые считаем довольно актуальными. Сейчас люди стали заметнее абстрагироваться от чужих проблем, стремятся занять позицию «моя хата с краю». И поэтому говорить о том, что любой человек может совершить маленький подвиг в том месте, где он находится, на наш взгляд, важно. Также в рамках реализации проекта мы хотим поставить второй спектакль по повести «Снежный гусь». Эта книга тоже о человеческом выборе и подвиге. В отличие от истории Януша Корчака - это художественное произведение. С одной стороны - это вымысел, а с другой - реальность, - рассказала Наталия Лапченко.

Во время работы над постановками Наталия и Денис стараются находить компромиссы и балансировать. Кто-то отвечает за текст, кто-то за реализацию. Роли постоянно меняются. Главное - добиться общего результата, который бы устраивал всех.

Те самые две лампы – минимализм реквизита в действии. Фото предоставлены героиней публикации.

УСПЕХ НА «ТАВРИДЕ»

С 17 по 22 августа 2021 года в Крыму состоялась очередная смена форума «Таврида» в рамках конкурса молодежных проектов. Заезд назывался «Улица как новая сцена». Он объединил школы уличного театра, циркового искусства и авторской песни. В числе призеров оказалась и Наталия из далекого Хабаровска.

Театр начинается с двух ламп: как маленький проект из Хабаровска выиграл многотысячный грант на «Тавриде». Фото предоставлены героиней публикации.

- В этом году мне посчастливилось стать участницей профильной смены на форуме «Таврида», по направлению уличного театра. Подала заявку, очень волновалась. Не совсем верила в успех. Была очень рада, что прошла и выполнила творческое задание так, как требовалось. Помимо участия, непосредственно на форуме решила попробовать себя в конкурсе грантов. На него я подала свой проект «Организация гастролей мобильного театра «Две лампы». Мне пришлось добавить слово «мобильный» для уточнения, так как наш театр гастролирует в разных местах. Думаю, мой проект был хорошо прописан, и поэтому он победил. Также сейчас довольно популярная тема - говорить с подрастающим поколением о формировании героя и патриотизме. Это будет важно и актуально в любое время, - отмечает победительница.

Также во время недельного заезда Наталии удалось поучаствовать в показе постановки, которую создали прямо в море. Постановка длилась целый час.

- Вы много видели спектаклей, которые играют прямо в море? А мы это сделали! Это тоже такой интересный опыт, который сложно еще где-то повторить, куда-то перенести в другое место. Тем не менее я поисследовала другое пространство. Это, несомненно, расширило мое сознание и восприятие действительности, - поделилась впечатлениями Наталия Лапченко.

Театр начинается с двух ламп: как маленький проект из Хабаровска выиграл многотысячный грант на «Тавриде». Фото предоставлены героиней публикации.

СОВЕТЫ КРЕАТИВЩИКАМ

Наталия готова поделиться полезными советами с теми, кто хочет реализовать свои творческие идеи, но не знает, как это сделать, где искать поддержки и куда обращаться. В Хабаровске есть Краевой центр молодежных инициатив, он находится на улице Гоголя. Именно этот центр и помог Наталии отправиться на «Тавриду».

- Многие творческие ребята, как я понимаю, не знают, куда обратиться. Думают: «Вот, я творец, идей куча, но куда бежать?» В нашем центре есть специальный отдел, там сотрудники с пониманием относятся к тому, что творцам сложно заниматься всей этой бумажной волокитой. Поэтому они с удовольствием назначают консультации для ребят, у которых есть крутые идеи, помогают сформировать их и написать грамотные заявки на гранты. И обязательно посоветуют вам, на какой форум можно поехать и где можно одержать победу. Все лето сотрудники занимаются привлечением творческой и активной молодежи к участию в форумной кампании. Ребята из нашего края летают не только на «Тавриду», но и на такие форумы как «Территория смыслов», «Ладога» и прочие. Очень приятно, что с каждого форума они возвращаются с победами. Поддержка для молодежи, несомненно, есть. Это важно знать. А молодым креативщикам советую не бояться, приходить и спрашивать. Для этого центр молодежных инициатив и существует. Вообще, что касается всех этих форумов, стоит понимать, что это уникальная возможность поехать в другой регион, поучаствовать в мастер-классах у ведущих российских экспертов, а потом вернуться и реализовать проект у себя дома. Насмотренность очень помогает. Главное, не опускать руки. Не стоит думать, что все везде куплено. Я сама много раз пролетала, но потом мне повезло. Однажды повезет и вам! - считает творческая девушка.