Михаил Дегтярев: «Хочу сказать о самом главном - о нашей молодежи» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Приветствую слушателей радио «Комсомольская правда». Продолжаю делиться самыми важными для нашего края новостями прошедшей недели.

В первую очередь хочу сказать о самом главном - о нашей молодежи. Где, как не в школах формируется в сознании молодых людей их взгляд на мир? И именно с педагогами, с теми людьми, которые помогают найти вектор в жизни, с лучшими представителями профессии я встречался всю прошлую неделю. Говорили о кадровом потенциале, о строительстве новых учебных заведений. 1 сентября школа в Волочаевском городке впервые примет учеников. До конца года будут сданы детский сад в селе Мирном, досрочно - школы в селе Мичуринском и селе Найхин, пристройка к школе в селе Бриакан. К образовательной сфере у нас особое внимание. Хочу, чтобы все новаторские идеи реализовывались в нашем крае. Поэтому предложил в 2023 году провести у нас национальный чемпионат Worldskills. И педагоги меня поддержали. Будем отрабатывать этот вопрос на самом высоком уровне.

Другую важную тему - развитие рационального рыболовства в регионе - сегодня обсудим на первом межрегиональном форуме «Амур - река жизни». Поговорим о балансе развития экономики и сохранения природы, экосистемы нашей великой реки. На форум приедут заместитель правительства России Виктория Абрамченко и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Также будут главы регионов, руководители предприятий рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, представители общественных организаций и ученые. Именно здесь, в Хабаровске, мы объединяем наших коллег. Будем вместе решать проблемы и разрабатывать комплекс мер, направленных на сохранение водных биоресурсов главной водной артерии региона.

Еще мы продолжаем работу по сносу бараков на проспекте 60-летия Октября. Недавно был снесен очередной аварийный дом. У людей наконец-то появилась возможность переехать в нормальное комфортное жилье. До конца следующего года мы переселим почти 1300 человек. Благодаря поддержке федеральных властей деньги на это есть. Я еще раз подчеркну: в двадцать первом веке люди не должны жить в бараках. И политику расселения людей и сноса оставшихся ветхих домов в Хабаровском крае мы будем проводить и далее.

В продолжение темы хочу отметить, что снос аварийного жилья - лишь одна сторона медали. Ведь нам надо куда-то людей переселять. Здесь большое внимание уделяем развитию строительной отрасли. Мы выступили с инициативой создания строительного кластера для всего Дальнего Востока у нас в Хабаровске. Высокий спрос на жилье, стоимость материалов, транспортная логистика, возможность изготавливать у нас в крае материалы в промышленных масштабах - это те, грубо говоря, куски пазла, которые соединяются в стенах кластера в единую мозаику. Полученный синергетический эффект поможет нам решить проблемы строительной отрасли. Нам это по силам.

Кстати, одну из проблем строительной отрасли, а именно дефицит кадров, мы уже решаем. Я поручил активизировать работу по профессиональной подготовке специалистов. Подписано соглашение между рядом строительных компаний и учебными заведениями. Студентов сначала буду приглашать на практику, а позднее трудоустраивать.

Вам, радиослушатели, жители края, как всегда, желаю здоровья. Берегите себя и своих близких.

Всегда ваш, Михаил Дегтярев.