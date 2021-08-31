Кандидаты в губернаторы в Хабаровском крае: кто будет участвовать в досрочных выборах главы региона

До выборов губернатора Хабаровского края 2021 осталось чуть больше двух недель Фото: Администрация Хабаровска

До выборов губернатора Хабаровского края 2021 осталось чуть больше двух недель. Ряды претендентов на кресло главы региона после процесса регистрации заметно поредели. «КП» публикует все, что известно о кандидатах в губернаторы в Хабаровском крае.

В гонке за пост губернатора Хабаровского края 2021 осталось четыре человека из восьми первоначальных. В регистрации было отказано Микаелю Багдасаряну («Зеленые»), главному коммунисту региона Петру Перевезенцеву (КПРФ), южно-сахалинскому депутату Игорю Логвинову («Зеленая альтернатива») и журналисту Владимиру Чернышову («Новые люди»). Некоторые выбыли из гонки по собственному желанию, некоторые не смогли пройти «муниципальный фильтр» и собрать нужное количество подписей депутатов и избранных на прямых выборах глав администраций.

Список кандидатов в губернаторы в Хабаровском крае на сегодняшний день выглядит так:

- Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве. Получил несколько дипломов о высшем образовании, среди которых инженерное, юридическое, управленческое. С 2011 по 2020 год занимал пост депутата Госдумы VI и VII созывов. В 2020 году указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Женат, воспитывает четырех сыновей.

Михаил Дегтярев Фото: Иван МАКЕЕВ

- Марина Ким («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»).

Родилась 11 августа 1983 в Ленинграде. Получила диплом специалиста по североамериканским исследованиям, прошла курсы телеведущих. Карьеру в СМИ начала в 2004 году. Работала ведущей на телеканалах «РБК», «Россия», «Первый канал». Снималась в кино, выступала режиссером и соавтором документальных фильмов. Воспитывает двух дочерей и сына.

Марина Ким Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Бабек Мамедов («Родина»).

О кандидате сведений мало. Он - бизнесмен, является гендиректором трех зарегистрированных в Хабаровске ООО: «Небо» (строительство жилых и нежилых зданий), «Сфера» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), «Шанс» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). В двух последних выступает учредителем.

Бабек Мамедов. Фото: избирком Хабаровского края

- Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Сведений о кандидате почти нет. Известно, что он работает на посту председателя правления реготделения «Партии пенсионеров».

Владимир Парфенов. Фото: «Партия пенсионеров»

Процесс регистрации кандидатов в губернаторы в Хабаровском крае завершен, а это значит, что начался период агитации, который продлится до 16 сентября. Выборы главы региона пройдут 17, 18 и 19 сентября. Досрочное голосование началось 29 августа.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Выборы губернатора Хабаровского края 2021: кандидаты, как найти свой участок, отмена дня тишины

«КП» рассказывает обо всем, что известно о выборах губернатора Хабаровского края 2021 (подробнее)