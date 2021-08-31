Тарон Григорян: «Взаимопроникновение наших городов даст пользу всем без исключения» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Не секрет, что у каждого депутата городской думы Хабаровска есть своя фирменная идея. Один борется за права животных, другой мечтает сделать в нашем городе крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр, третья предлагает выдавать за каждого ребенка по миллиону. А у Тарона Григоряна главная личная задумка - сделать Хабаровск побратимом армянского города Гюмри. К этой цели он последовательно идет последние несколько лет.

- Итак, Тарон, почему Армения и почему Гюмри?

- Я мечтаю вывести родной для меня Хабаровск на международный уровень. Я долго выбирал, как это сделать. Изначально я исходил из самой идеи побратимства. И размышлял - какие страны бывшего Советского Союза могут вывести город Хабаровск на международный уровень. Не просто на международный, а на европейский. Нам нужен технологический прорыв, а только в Европе есть настоящая технологическая база. Казахстан? Политически очень сложная страна. Грузия - очень напряженные отношения с Россией. Прибалтийские страны - то же самое. То есть я вот так проходил по всем 14 республикам Советского Союза и пришел к выводу, что единственной на самом деле универсальной страной оказалась республика Армения. Она очень хорошо взаимодействует с Европейским союзом и также у нее очень близкие плотные отношения с Российской Федерацией. В 1997 году было подписано между Россией и Арменией соглашение о дружбе. Закреплено между нашими странами договором о взаимопомощи и взаимном развитии, а также о культурном обмене.

- Хорошо, но откуда взялся Гюмри?

- Это второй по величине город Армении. Людям постарше он был известен как Ленинакан. Я и подумал: почему бы не попробовать именно город Гюмри? Соединить его с Хабаровском и наладить туристические связи. И не только. В Гюмри очень сильно развиты именно инвестиционные институты, много стартапов и технопарков. Гюмри является одним из якорных туристических центров, туда приезжает очень много туристов из разных стран мира, особенно из Европы. Это еще и христианский мир, где очень много церквей армянской апостольской церкви и есть даже свой Колизей. Город буквально нашпигован достопримечательностями, масса старинных кафе.

- А кроме туризма что-то привлекательное есть в Гюмри?

- А как же! Я хочу, опять же, соединить с Хабаровском и в плане обмена студентами и школьниками. И преподавателями. Взаимопроникновение наших городов даст пользу всем без исключения. Гюмри - это почти европейский город. Там свободно говорят на английском и французском языках. И на русском тоже. Кстати, сейчас русский язык снова популярен в Армении.

- Короче, романтика…

- Еще какая. Посмотрите на этот город. Он исторический. Известен с восьмого века. И не забывайте про возможности для бизнеса. Во-первых, налогообложение очень щадящее. Республика Армения недавно полностью поменяла свое налогообложение, сделала его более прозрачным. Это позволяет многим русским бизнесменам переводить свои компании в армянское государство. Во-вторых, Армения стала совершенно особенной страной. Она безопасна. Слушайте, еще совсем недавно Армения была одной из самых коррумпированных стран. Но у армянского народа хватило сил преодолеть эту беду. Стала прозрачной судебная система, а это основное для бизнеса. Его стало безопасно вести. В Армении появилось - поверите ли - такое непривычное для нас правило: заплати налог и живи спокойно.

- Насколько дорого для среднего хабаровчанина обойдется посещение Гюмри?

- Армения - не самая дорогая страна. Я прикидывал проезд и проживание для дальневосточников. В 60 тысяч рублей вполне можно уложиться. Плохо, что нет прямого рейса Хабаровск - Ереван. Сейчас армянские диаспоры пытаются решить этот вопрос. Не буду вдаваться в подробности. Решим. В целом все побратимы Гюмри, а их немало по миру, больше получают, чем дают.

- На какой стадии сейчас ваш проект побратимства?

- Открою тайну. Вся процедура между Хабаровском и Гюмри завершена. Сейчас международные отделы мэрий будут согласовывать даты подписания договора. Потом будет прямой диалог между двумя мэрами. Побратимами мы станем скоро, вот увидите.