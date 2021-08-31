«Тревожный прогноз»: коронавирусная обстановка может ухудшиться в Хабаровском крае с приходом нового учебного года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая неделя принесла новые цифры по коронавирусной обстановке. Согласно последним данным, регион вышел на плато по ежедневному числу заболевших. Однако существенного снижения не выявлено.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

За прошедшую неделю в Хабаровском крае заболели 2184 человека. При этом неделей ранее этот показатель был выше всего на 15. Специалисты определили, что в среднем за месяц регион достиг плато по ежедневному числу заболевших - от 312 до 316 случаев в день.

- Уже четвертую неделю мы практически не видим никакого снижения по заболеваемости. Если еще месяц назад показатели снижались, то сейчас и этого нет. Показатель на 100 тысяч населения остается высоким - почти 24. При этом общероссийский показатель меньше ровно в два раза, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По словам главного санитарного врача региона, в течение прошедшей недели выявлен рост заболеваемости на 40% среди детей школьного возраста.

- Это тревожный прогноз. Завтра начинается новый учебный год. Если у нас не в полной мере будут соблюдаться профилактические противоэпидемические мероприятия в школах, мы с вами получим еще больший рост заболеваемости среди этой возрастной группы и работников сферы образования, - объяснила Татьяна Зайцева.

Среди взрослых людей по-прежнему чаще всего болеют люди старше 50 лет. Кроме того, в этой возрастной группе выше и показатели смертности.

- Причиной является позднее обращение к врачу. В 30% случаев люди обращаются на третий-четвертый день с момента заболевания. Как следствие - позднее начало лечения, - добавила Татьяна Зайцева.

По формам заболевания существенных изменений нет. В 75% случаев болезнь проходит в форме ОРВИ, в 21% - в форме пневмонии, а бессимптомно болеют лишь 5% зараженных.

Руководитель регионального Роспотребнадзора также уточнила, что работников с симптомами и плохим самочувствием стоит сразу же отправить домой до момента получения на руки отрицательных результатов тестирования на ковид. Кроме того, она напомнила, что грядет сезон заболеваний ОРВИ, и в ближайшие дни начнется вакцинация от гриппа.

ВАКЦИНАЦИЯ

На очередном оперативном штабе по коронавирусу о ходе вакцинации высказался врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Вакцинация - добровольна. Это аксиома. Никого у нас, в Хабаровском крае, силой прививать мы не позволим. Я напоминаю всем руководителям предприятий и организаций, что делать или нет прививку - каждый человек решает для себя сам. Никаких попыток отстранения от работы, угрозы увольнения быть не может. В нашем регионе больше 300 тысяч человек добровольно сделали прививку, некоторые уже ревакцинировались. Я, кстати, тоже, - сообщил Михаил Дегтярев.

Сейчас прививку от ковида уже сделал 317 071 житель края. Из них оба компонента вакцины поставили 276 174 человека. Всего с начала прививочной кампании против коронавируса в край поступило 421 348 доз вакцины. Сейчас в наличии в регионе 104 901 доза, 63 684 - «Спутник Лайт».

ЛЕЧЕНИЕ

Несмотря на увеличившуюся до 95% нагрузку на коечный фонд в Комсомольске-на-Амуре, открывать дополнительные койки в регионе не планируют.

- Будем балансировать на этой цифре. У нас нет пациентов, которые остаются без стационарной помощи. Ситуация полностью контролируется. Однако, например, в Хабаровске происходят случаи, когда людей старшего возраста с поражением легких второй-третьей степени оставляют на амбулаторном лечении. Такого быть не должно! Я прошу минздрав обратить на это серьезное внимание, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Наибольший прирост заболеваемости обнаружен в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также Хабаровском, Амурском, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном и имени Лазо районах.