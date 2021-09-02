«Ценовые горки»: в Хабаровске резко подешевел бензин Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровских автолюбителей 1 сентября ожидал приятный сюрприз. На АЗС компаний «Роснефть» и «ННК» внезапно подешевел бензин. Правда, всего на 40 копеек у «Роснефти» и 30 копеек у «ННК». Но такое понижение случилось впервые за три года. Если заправлять около 50 литров, средний объем бензобака, то экономия составит примерно 15 рублей.

В чем причина такой щедрости нефтяных компаний, пока неизвестно. Политолог Евгений Чадаев предположил, что такое событие может быть как-то связано с сезоном сбора урожая.

- У нашей страны такая специфика, что вопрос с понижением или повышением цен всегда пытаются объяснить политической подоплекой. Я думаю, что полезно сейчас это делать, потому что идет сезон уборки урожая. Может быть, с этим было связано. Также могу предположить, что эта история случилась не только в нашем регионе, а по всей стране, это часть какой-то федеральной, сезонной повестки. Вообще, стоимость бензина складывается из изначальной стоимости нефти, к которой прибавляются затраты производителя и государственные акцизы, - отметил Евгений Чадаев, директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН», кандидат исторических наук.

Кроме того, своим мнением успели поделиться хабаровчане. Они по-разному отреагировали на происходящее. В основном пользователи соцсетей разделились на два лагеря: недовольных и нейтральных.

- Насмешили, на 30 копеек дешевле, я думала, что намного больше будет, - написала хабаровчанка.

А кто-то отнесся с юмором.

- Где, скажи мне, три рубля сэкономить? Надо адрес АЗС узнать, - пошутил другой пользователь соцсетей.

Однако счастье длилось недолго, и уже на следующий день, 2 сентября, на заправках компании «ННК» цены снова выросли, и стали даже больше старых показаний в среднем на 1 рубль 10 копеек. Причем цена выросла не на все марки автомобильного топлива. Сравним.

«Ценовые горки»: в Хабаровске резко подешевел бензин Фото: Петр МОЛОТОВ

На 1 сентября расклад на заправках «ННК» был такой:

- АИ-92 = 47,22 рубля за литр;

- АИ-95 = 49,30 рубля за литр;

- АИ-98 = 51,59 рубля за литр;

- ДТ = 53,38 рубля за литр.

А уже 2 сентября информационное табло показало другие цены:

- АИ-92 = 48,36 рубля за литр;

- ДТ = 54,49 рубля за литр.

Цена не изменилась на бензин марок АИ-95 и АИ-98. За литр 95-го бензина все так же просят 49,30 рубля, а за литр 98-го - 51,59 рубля.

«Ценовые горки»: в Хабаровске резко подешевел бензин Фото: Петр МОЛОТОВ

Более стабильной оказалась компания «Роснефть». На заправках снизили цены 1 сентября на 40 копеек и пока оставили их неизменными:

- АИ-92 = 47,65 рубля за литр;

- АИ-95 = 49,55 рубля за литр;

- АИ-98 = 55,30 рубля за литр;

- ДТ = 53, 95 рубля за литр.