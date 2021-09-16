Как обрести гармонию: жителей приглашают на трансовые занятия в наркодиспансере Комсомольска-на-Амуре

Светлана Ткаченко, заведующая отделом профилактики Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер города Комсомольска-на-Амуре» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Чтобы уберечь молодежь от психических расстройств, а также употребления наркотических средств, специалисты наркологического диспансера города Комсомольска-на-Амуре делают упор на профилактику. Работа ведется во взаимодействии с полицией и отделами управления образования. Как сообщила заведующая отделом профилактики Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер города Комсомольска-на-Амуре» Светлана Ткаченко, фельдшеры-наркологи выезжают в образовательные учреждения и проводят лекции, семинары. Это позволяет узнать педагогам, на что стоит обратить внимание, родителям дает информацию, как правильно себя вести с детьми, а школьники могут еще раз обдумать, прежде чем кто-то скажет, что последствий не будет после употребления запрещенных веществ.

- Я говорю детям на лекциях, что есть книга их жизни. Если мы пишем на листе, его можно вырвать, переписать, а то, что вы сделаете в вашей жизни, все будет иметь последствия. Между тем большинство людей отрицает свое заболевание. Если в 15 лет это не так ощущаешь, то взрослый организм выражает определенные сложности. Это потеря памяти, запутывание мыслей, увеличение агрессии. Все это происходит при любом употреблении психоактивных веществ. Работа с данным заболеванием сложна тем, что нужно согласие человека и его осознание. Но часто оно приходит, когда пациент опускается на самое дно. И тогда помощь будет приносить результат. Также, например, если человек обратился за помощью в наркологический диспансер, но не готов ложиться в стационар, с ним начинают работать специалисты, назначают специальные программы, занятия. Мы поставили аппаратный комплекс для коррекции психосоматического состояния. Он хорошо снимает состояние напряжение, депрессии. Человек надевает наушники, поступает световой и звуковой сигналы. В результате после нескольких процедур он чувствует спокойствие, комфорт, - рассказала гостья эфира.

Как рассказала Светлана Валерьевна, жители могут обратиться амбулаторно, госпитализироваться в стационар. Также предусмотрена реабилитация.

- В реабилитационном отделении, которое открыто с 2015 года в наркологическом диспансере, работают безлекарственно. Получить помощь там можно бесплатно, программа рассчитана на год, но, конечно, все индивидуально. Человек проходит занятия у психотерапевта, психолога. У нас есть удивительные занятия трансовые, которые помогают улучшить сон, самочувствие, - говорит эксперт.