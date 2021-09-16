На ремонт дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын понадобится 15 миллиардов рублей

Планируем поработать над нацпроектом «Безопасные качественные дороги» - Иван Пиляев.

Вопрос реконструкции участка автодороги между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын не перестает волновать жителей Хабаровского края. В ноябре 2020 года с проверкой на аварийный участок приезжал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Тогда застройщик уверил политика, что работы идут и будут сданы в срок. Но уже в августе 2021 года в сети появились видео, по которым сложно сказать, что дорога предназначена для использования. Во время летнего паводка Верхнебуреинский район, в том числе поселок Чегдомын, попали под воздействие большой воды.

- Я буквально недавно был на этой дороге, и, конечно, она в ужасном состоянии и требует капитального ремонта. Такая проблема существует не только в Хабаровском крае, но и по всей стране. В России существует и активно работает нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Но он распространяется лишь на те территории, население которых превышает 50 тысяч человек. Почему-то у нас в недостаточной степени обращают внимание на небольшие населенные пункты, - рассказал Иван Пиляев, депутат Государственной думы РФ, кандидат по округу №70 от партии ЛДПР на нынешних выборах в Государственную думу от Хабаровского края.

Территория Хабаровского края по площади сравнима с Турцией. Однако в отличие от теплой страны в российском регионе до сих пор существует проблема с транспортной доступностью. Охватить все проблемные участки краевой бюджет не в силах. На ремонт некоторых дорог требуются миллиарды рублей.

- Конечно, мы будем добиваться того, чтобы этот участок дороги включили в федеральное финансирование. Кроме того, поработаем и над самим нацпроектом «Безопасные качественные дороги». Необходимо убрать этот барьер, чтобы проект распространился на малые города и поселения. Дороги должны быть отремонтированы везде. Развитие любой территории начинается как раз с дорог. Ведь хорошие дороги - это своевременно оказанная медицинская помощь, стоимость продуктов питания и многое другое. Мы знаем, что некоторым жителям приходится ездить по этой разбитой дороге в Комсомольск, чтобы купить еду, так как то продовольствие, которое доставляют в населенные пункты, стоит баснословных денег. В такой ситуации мы понимаем и предпринимателей. Износ автомобиля, который по разбитой дороге доставляет провиант, очень высок. Отсюда растут и затраты на обслуживание техники, - объяснил Иван Пиляев.

По предварительным оценкам, ремонт дороги между Комсомольском-на-Амуре и Чегдомыном может стоить 15 миллиардов рублей.