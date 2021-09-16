Долгих лет жизни: «Клиника «Технологии красоты» в Хабаровске поможет управлять возрастом»

Ирина Кишко, врач-косметолог, дерматолог, главный врач медико-эстетического центра «Технология красоты» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Еще не так давно только девушки желали усовершенствовать внешность и прибегали для этого к различным процедурам, но теперь и мужчины стали за собой следить. К слову, для сильного пола существует масса услуг, которая может помочь решить вопрос даже с гипергидрозом. Это повышенная потливость в области ладоней, стоп и подмышек. Золотым стандартом лечения этой патологии является ботулинотерапия. Буквально через два дня будет результат, и на шесть месяцев клиент забудет об этой проблеме. Как сообщила в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» врач-косметолог, дерматолог, главный врач медико-эстетического центра «Технологии красоты» Ирина Кишко, современный уход у косметолога не только не травматичен, он еще и приятен. Для женщин и мужчин это как возможность час выделить исключительно на себя. Во время процедуры можно побеседовать со специалистом об особенностях возрастных изменений, питания и многом другом. Грамотный косметический уход сейчас выстраивается в рамках холистической превентивной медицины. После оказания услуги клиент должен выйти из кабинета не только красивым, но и здоровым и отдохнувшим. Это как антистресс.

- К косметологу нужно приходить грамотно. Следует все рассказать специалисту, например, у меня выпадают волосы, у меня появились пигментные пятна. А дальше он расскажет, на что нужно ориентироваться, как минимум предложит вам три программы для достижения результата. У нас есть слоган: «Мы - ювелирная косметология для умных пациентов». В нашей клинике представлен весь спектр услуг. Это такие косметологические уходы как депиляция, покраска бровей, парафиновое обертывания рук. Также есть большой парк аппаратов. Решаем вопросы и с волосами, например, облысением, сечением, - сообщила гостья эфира.

Ирина Марсельевна сообщила, что в клинике есть и большой блок так называемой медицины активного долголетия.

- Наша цель - сохранить пациента, чтобы он был здоровый, в ресурсе до 120 лет. И чтобы он умер не от болезней, а от старости, прожив долгую и счастливую активную жизнь. Антиэйджинг медицина - это сейчас так называемая 5P медицина, самое современное направление. В своей работе мы опираемся на генетические тесты. Для этого в нашей клинике есть партнерский договор. Специалисты медико-эстетического центра «Технологии красоты» производят забор материала и отправляют в крупнейшую лабораторию в Новосибирском академгородке. А после наша задача вести медицинское сопровождение клиента, - рассказала эксперт.