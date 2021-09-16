«СОГАЗ-Мед»: К школе готовы!

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не пренебрегать плановыми медицинскими осмотрами детей.

Малыши волнуются, родители готовятся к школе и задаются вопросом: «Как позаботиться о здоровье первоклашки?»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не пренебрегать плановыми медицинскими осмотрами детей. В приказе Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» утверждены новые правила прохождения детьми медосмотров. Ребенку в возрасте шести лет (то есть еще перед поступлением в школу) рекомендовано пройти плановую диспансеризацию, в которую входят осмотры следующими специалистами:

- педиатр,

- невролог,

- детский хирург,

- детский стоматолог,

- травматолог-ортопед,

- офтальмолог,

- оториноларинголог,

- психиатр детский,

- акушер-гинеколог,

- детский уролог-андролог.

А также анализы:

- общий анализ крови и мочи,

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек,

- эхокардиография, электрокардиография.

Плановые обследования помогут определить группу здоровья ребенка, наличие противопоказаний к занятиям физкультурой, уровень зрения (чтобы при необходимости сидеть ближе к доске) и другие важные аспекты, оказывающие влияние на процесс обучения и адаптации в школе.

Данные о проведении профилактического осмотра вносятся в историю развития ребенка и учетную форму №030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», которая хранится в медицинской организации в течение пяти лет. При необходимости этот документ выдается на руки несовершеннолетнему (его родителю или иному законному представителю), в том числе для последующего представления в образовательные учреждения.

Кроме профилактических осмотров важно помнить о соблюдении режима дня для поддержания здоровья первоклассника: полноценное питание, сон не менее 10 часов в сутки, умеренные физические нагрузки. Хорошо восстанавливают эмоциональное благополучие ребенка прогулки на свежем воздухе.

Нежелательно совмещать поступление в первый класс с введением дополнительных образовательных секций. Само начало школьной жизни считается стрессом для шести-семилетних детей. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки без спешки, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому если дополнительные занятия кажутся необходимой частью воспитания ребенка, начните их посещение за год до начала учебы или со второго класса.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Переход из дошкольного в школьное звено считается самым сложным этапом в жизни каждого ребенка. Помните, что продолжительность и степень адаптации индивидуальны и зависят от личностных особенностей первоклассника. Прислушайтесь к рекомендациям «СОГАЗ-Мед» и будьте здоровы.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью - личное дело каждого, а наша задача - помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

«СОГАЗ-Мед» напоминает о том, что в соответствии с частью второй статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Также застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при: ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования; утрате ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность для застрахованных лиц своевременного обновления личных данных, в том числе контактных (телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса. Актуализировать личные контактные данные в страховой медицинской организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о возможности пройти бесплатные профилактические мероприятия (профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СПРАВКА «КП»:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает первое место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и города Байконур. Количество застрахованных - 44 миллиона человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже многих лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.