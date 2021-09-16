«У нас все получится»: хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» заключил трехлетний контракт с Михаилом Юрьевым

«СКА-Нефтяник» заключил трехлетний контракт с Михаилом Юрьевым Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Хабаровский ХК «СКА-Нефтяник» созвал пресс-конференцию, посвященную подготовке к новому хоккейному сезону 2021-2022 годов. Главной новостью мероприятия стало подписание трехлетнего контракта с Михаилом Юрьевым, главным тренером клуба. Известный своими победами специалист возглавлял его с 2011 по 2020 год. Именно при его руководстве команда четырежды (2017, 2018, 2019, 2020) становилась чемпионом России и занимала призовые места на других играх.

Весной 2021 года Михаил Дегтярев, врио губернатора края уже приглашал Михаила Юрьева на пост главного тренера команды «СКА-Нефтяник». Тогда деловое соглашение заключалось всего на год. Но этого оказалось мало. После долгих раздумий при инициативе врио губернатора Михаил Юрьев все же согласился заключить трехлетний контракт с клубом.

- Это предложение я серьезно обдумал. Шаг этот достаточно серьезный и со стороны руководства края, и с моей тоже. Нам всем нужно, чтобы хоккей и дальше развивался на Дальнем Востоке. И не только главная команда, но и молодежка. Я вижу большое внимание к нашей команде от болельщиков, руководства. Будем правильно распоряжаться выделенными ресурсами. Благо, что они у клуба есть - как финансовые, так и человеческие. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится, - подчеркнул Михаил Юрьев, главный тренер команды «СКА-Нефтяник».

Важную новость о заключении нового контракта объявил Александр Никитин, президент клуба. Он отметил, что больших результатов можно добиться только при долгосрочном сотрудничестве.

- Стратегия игры, картинка, которую мы с вами видим на поле, это очень трудоемкая и ювелирная тренерская работа. Провести ее невозможно в рамках однолетнего контракта, который мы ранее подписали с Михаилом Юрьевичем весной 2021 года. Мы к этому решению долго готовились, обдумывали, взвешивали все за и против. Нас в этом решении поддержал Михаил Дегтярев, за что мы ему очень благодарны. Теперь мы сделаем все, чтобы достичь высоких результатов, - прокомментировал продление контракта Александр Никитин, президент клуба «СКА-Нефтяник».

Стоит отметить, что в настоящий момент продолжается работа по формированию состава команды и очередному чемпионату России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Он стартует уже в ноябре 2021 года.

Новое соглашение с Михаилом Юрьевым продлится до конца хоккейного сезона 2024 года.

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СПРАВКА КП

Михаил Юрьев – главный тренер команды. С октября 2011 года по март 2020 года возглавлял «СКА-Нефтяник». При нем команда четырежды (2017, 2018, 2019, 2020гг.) становилась чемпионом России, четырежды (2014, 2016, 2017, 2018гг.) выигрывала Кубок страны, и четырежды (2015, 2017, 2019, 2020гг.) становилась обладателем Суперкубка России. Помимо этого, в 2019 году вывел команду в финал розыгрыша Кубка мира. Единственный тренер, выигравший в качестве наставника сборной все свои финалы чемпионатов мира. Несмотря на такие впечатляющие результаты, в 2020 году контрактные отношения с Михаилом Юрьевым были прекращены.