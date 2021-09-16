«Анненские воды» - лечебный санаторий для всех

«Анненские воды» - это медицинское учреждение, интерес к которому не ослабевает уже полтора века.

Хабаровский край - не самое уютное место на Земле. У нас суровый климат и пугающие расстояния между населенными пунктами. Однако в условиях нашего восточного климата и среди сотен километров дорог имеется жемчужина, которая искупает все эти географические препятствия. Это санаторий.

«Анненские воды» не являются туристической локацией. Это медицинское учреждение, интерес к которому, однако, не ослабевает уже полтора века. На Дальнем Востоке - это первое разведанное, доказанное и опробованное месторождение минеральных вод и лечебной субстанции, которую называют «лечебной грязью».

- «Анненские воды» - это лечебный санаторий для всех. Он абсолютно бесплатный. Обращаться за путевками нужно в поликлинику по месту жительства. Мест хватит всем, не беспокойтесь. Наши кремнистые воды, которые так щедро родит местная земля, насыщены азотом и предназначены для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожных патологий. Это и есть наш основной профиль. Во-вторых, мы стоим на втором этапе реабилитации. Человек после перенесенного острого периода заболевания приезжает к нам на реабилитацию на полноценные 16 дней. Столько и длится каждый курс. Заново родитесь, - откровенничает главный врач «Анненских вод» Виктор Григорьевич Власов.

Странное дело - санаторий в шаговой доступности жителям края, путевка бесплатная, а об этом не сильно известно. Впрочем - теперь сильно.

Итак, в путевку входит: проживание, четырехразовое питание и основной комплекс лечения. В зависимости от диагноза на первом приеме врач назначает набор бальнеологических процедур: 10-12 минеральных ванн, 6-8 циркулярных или дождевых душей, четырехкамерная ванна с электрофорезом, прием минеральной воды.

Кроме того, к бесплатному курсу относится и один из трех предоставляемых видов массажа - либо душ Шарко, либо ручной массаж, либо гидромассаж. В этот перечень входит аппаратная физиотерапия токами различной частоты, занятие лечебной физкультурой, общий анализ крови и мочи.

Кроме бесплатной медицинской помощи есть ряд процедур на платной договорной основе.

Добро пожаловать в «Анненские воды»! Это одно из приятных и нужных мест на Дальнем Востоке.

Вся информация на официальном сайте санатория «Анненские Воды».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.