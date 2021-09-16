«Наша команда перерождается»: капитан «СКА-Нефтяника» рассказал о подготовке к новому сезону

Василий Грановский, капитан «СКА-Нефтяника» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В преддверии нового сезона команда хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» активно тренируется на льду арены «Ерофей». Пока проведено около 15 занятий. Также спортсмены приводят себя в форму в тренажерном зале. Об атмосфере и изменениях внутри команды рассказал ее капитан Василий Грановский.

Состав команды смешанный - есть как опытные игроки, так и молодежь.

- Наша команда сейчас находится в стадии перерождения. В прошлом году у нас были проблемы с тренером. Но сейчас при содействии Михаила Дегтярева все вопросы закрыли. Это не может нас не радовать. Сейчас в клубе чувствуется стабильность - с нами работают 11 молодых хоккеистов и их дублеры. Это очень хороший показатель, надеемся, что большая часть останется с нами в новом сезоне. Также мы все очень ждем положительного решения от дополнительных игроков. Кто к нам приедет до начала чемпионата, мы пока еще не знаем. Тренировочный процесс проходит очень хорошо, без перебоев. Мы очень интенсивно занимаемся и в зале и на улице, - рассказал Василий Грановский, капитан команды «СКА-Нефтяник», заслуженный мастер спорта.

Команда активно готовится к тренировочным матчам с иркутским «Байкалом-Энергией», а также к грядущему чемпионату России по хоккею с мячом. К старту чемпионата в заявке клуба будет 30 игроков. Кроме того, к 75-летию клуба для команды разработают новый комплект формы.

СПРАВКА «КП»

Василий Грановский первый раз выступал за «СКА-Нефтяник» в 2004 году (Чемпионский кубок - «Вестерос», Швеция - 3:2). Василий - десятикратный чемпион России, а также трехкратный серебряный призер чемпионатов России. Также спортсмен пять раз становился чемпионом мира: в 2007, 2011, 2015, 2018 и 2019 годах. А в 2016 году хоккеист стал победителем Турнира четырех наций. Кроме того, Василий Грановский семь раз включался в список лучших игроков России.