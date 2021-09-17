Прививка от гриппа в Хабаровском крае: где поставить, мобильные пункты, режим работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень традиционно принесла в Хабаровский край не только похолодание, но и открыла сезон ОРВИ и гриппа. Прошло только две недели осени, а заболеваемость ОРВИ уже превысила эпидпорог на 100%. «Комсомолка» рассказывает про прививку от гриппа в Хабаровском крае: где поставить, мобильные пункты, режим работы. На сегодняшний день уже получено 324 360 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Вакцинация в поликлиниках и мобильных пунктах проводится данными вакцинами.

Прививка от гриппа в Хабаровском крае: где поставить, мобильные пункты, режим работы Фото: Правительство Хабаровского края

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ХАБАРОВСК

1. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.

Режим работы:

Среда-воскресенье с 12:00 до 20:00.

Выходной: понедельник, вторник.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. ТРК «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Третий этаж, пространство «Коммуна».

Режим работы:

Ежедневно с 12:00 до 20:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

3. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54.

Режим работы:

Понедельник-суббота с 8:00 до 20:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

Желательна предварительная запись по телефону: 75-75-60.

4. «Леруа Мерлен». Улица Трехгорная, 100. Центральный вход, налево.

Режим работы:

Вторник-пятница с 12:00 до 19:00.

Суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00.

Выходной: понедельник.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

5. ТЦ «Большая Медведица». Улица Карла Маркса, 91. Пятый этаж, с эскалаторов прямо в двери.

Режим работы:

Понедельник-пятница с 11:00 до 19:00.

Выходной: суббота, воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

1. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Аллея труда, 57. Вход с торца здания, второй этаж.

Режим работы:

Ежедневно с 9:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ВЯЗЕМСКИЙ

1. Площадь 30-летия Победы.

Режим работы:

Каждая суббота с 10:00 до 13:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

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