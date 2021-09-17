Прививка от гриппа в Хабаровском крае: где поставить, мобильные пункты, режим работы
Фото: Олег ЗОЛОТО
Осень традиционно принесла в Хабаровский край не только похолодание, но и открыла сезон ОРВИ и гриппа. Прошло только две недели осени, а заболеваемость ОРВИ уже превысила эпидпорог на 100%. «Комсомолка» рассказывает про прививку от гриппа в Хабаровском крае: где поставить, мобильные пункты, режим работы. На сегодняшний день уже получено 324 360 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Вакцинация в поликлиниках и мобильных пунктах проводится данными вакцинами.
Прививка от гриппа в Хабаровском крае: где поставить, мобильные пункты, режим работы
Фото: Правительство Хабаровского края
МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
ХАБАРОВСК
1. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.
Режим работы:
Среда-воскресенье с 12:00 до 20:00.
Выходной: понедельник, вторник.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. ТРК «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Третий этаж, пространство «Коммуна».
Режим работы:
Ежедневно с 12:00 до 20:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
3. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54.
Режим работы:
Понедельник-суббота с 8:00 до 20:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
Желательна предварительная запись по телефону: 75-75-60.
4. «Леруа Мерлен». Улица Трехгорная, 100. Центральный вход, налево.
Режим работы:
Вторник-пятница с 12:00 до 19:00.
Суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00.
Выходной: понедельник.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
5. ТЦ «Большая Медведица». Улица Карла Маркса, 91. Пятый этаж, с эскалаторов прямо в двери.
Режим работы:
Понедельник-пятница с 11:00 до 19:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
1. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Аллея труда, 57. Вход с торца здания, второй этаж.
Режим работы:
Ежедневно с 9:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
ВЯЗЕМСКИЙ
1. Площадь 30-летия Победы.
Режим работы:
Каждая суббота с 10:00 до 13:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
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