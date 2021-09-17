Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 20:00 Фото: Максим МОЛОТОВ

Первый день выборов-2021 в Хабаровском крае подошел к концу. Все избирательные участки закрыли свои двери, а бюллетени переданы на хранение. О том, как прошли выборы в первый день, 17 сентября, рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

- На сегодняшний день голосование завершилось в 20:00, как и положено. Все избирательные комиссии завершили процесс выдачи бюллетеней, предоставили возможность избирателям, которые были на участках в момент завершения дня, проголосовать. Сейчас началась очень важная процедура – перемещение бюллетеней в специальные сейф-пакеты для дальнейшего хранения в сейфах, - сказал Денис Кузьменко.

Председатель крайизбиркома отметил, что свой голос за кандидатов уже успели отдать более 112 тысяч избирателей Хабаровского края. Сюда относятся как те, кто голосовал сегодня на участках и вне помещений, а также те, кто поставил галочку в бюллетене досрочно. В процентном содержании на выборы 17 сентября пришло около 11,6% от всех зарегистрированных избирателей.

- По некоторым районам и городам, конечно, эта цифра достаточно сильно разнится. Как мы передавали на 15:00, так и сейчас, среди районов наибольшая явка зафиксирована в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Она составила более 30-32%. Достаточно высокая явка была зарегистрирована в районе имени Полины Осипенко и Комсомольском. Во всех этих районах явка за 20%. Несколько ниже явка в крупных городах, но это происходит традиционно. Так сложилось, что в районах действительно голосуют поактивнее, - объяснил Денис Кузьменко.

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 20:00 Фото: Максим МОЛОТОВ

Руководитель избиркома отметил, что в целом первый день выборов-2021 в Хабаровском крае прошел успешно.

- Все избирательные комиссии провели очень большой объем работы. Были в ходе голосования обращения от избирателей, наблюдателей, членов комиссии. Большая часть уже рассмотрена. Какие-то обращения потребуют детального рассмотрения, - добавил председатель крайизбиркома.

Существенных нарушений на избирательных участках допущено не было. Чаще всего люди обращались по вопросам, связанным с включением в списки избирателей. Это связано с тем, что кто-то из жителей региона по каким-то причинам не обнаружил своей фамилии. Были и те, кто только переехал из другого региона и не успел подать заявку заранее.

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