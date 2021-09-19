Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края 2021

На текущий момент обработано 36,3 процента протоколов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершились досрочные выборы губернатора Хабаровского края 2021. Избирательные участки закрылись, комиссии приступили к подсчетам голосов. Уже обработаны первые протоколы, которые показывают лидеров голосования.

На текущий момент обработано 36,3 процента протоколов. По предварительным подсчетам, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) выбивается в лидеры гонки. За него проголосовали 58,2 процента избирателей (75781 человек), сообщает ЦИК.

На втором месте телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия»). Кандидат набрала 24,35 процента (за нее проголосовали 31698 человек). Владимир Парфенов («Партия Пенсионеров») набрал 9,97 процента (12981 голос), Бабек Мамедов («Родина») - 3,31 процента (4315 голосов).

Жители региона голосовали за губернатора Хабаровского края 2021 три дня: 17, 18 и 19 сентября. Предварительная явка составила 40,7 процента. Нарушений не зафиксировано, все сообщения оказались фейком.

Владимир Парфенов - 12 981 голос, или 9,97%, Бабек Мамедов - 4 315 голосов, или 3,31%.

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