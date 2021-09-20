Депутат гордумы Хабаровска Шестопалов устроил своим избирателям урожайный фестиваль

На территории избирательного округа Павла Шестопалова много частных домов, хозяйств и вообще частного сектора. Фото: Сергей ПЯТКОВ

На территории избирательного округа Павла Шестопалова много частных домов, хозяйств и вообще частного сектора. Традиционно подобные места культурным разнообразием. Однако в данном случае местные жители решили пойти против нездоровой традиции и сомоорганизовались в территорию общественного самоуправления. И первым делом устроили праздник.

- Территориальное общественное самоуправление - это форма самоорганизации граждан с целью решения вопросов местного значения. Хабаровская городская Дума утверждает границы территориальных общественных самоуправлений, предварительно встречаясь с жителями в зависимости от принадлежности территории к отдельному депутату для обсуждения их инициатив и оказания содействия. Так с зарождения идеи об объединении в ТОС, мною ведется непрерывная работа по взаимодействию с жителями частного сектора, которые объединились в ТОС "Железнодорожная". Вместе мы решали вопросы грейдирования автомобильной дороги, качества предоставления коммунальных услуг. А на прошлой неделе по инициативе жителей в рамках решения вопроса местного значения по организации досуга населения был сформирован организационный комитет по проведению первого, исторического, ежегодного фестиваля - праздника "Лето - урожая 2021" на территории ТОС "Железнодорожная", куда вошли жители и я как депутат Хабаровской городской Думы, - рассказал Павел Шестопалов, депутат Хабаровской городской думы.

В программе мероприятия было выступление заслуженного хора народной песни "Млада" МАУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи "Северное сияние", а также мастер-классы от детской художественной школы Хабаровска и викторина – выставка от филиала № 6 Централизованной системы детских библиотек. Особенный восторг зрителей и участников вызвала «Выставка урожая», а также бесплатная сахарная вата.