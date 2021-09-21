Избирком официально назвал имя победителя выборов губернатора Хабаровского края 2021

Утверждены итоги выборов губернатора Хабаровского края 2021 Фото: Олег ЗОЛОТО

Утверждены итоги выборов губернатора Хабаровского края 2021. Напомним, что в гонке участвовали четыре кандидата. Для победы одному из них нужно было набрать минимум 50 процентов плюс один голос. С более чем двукратным отрывом победил либерал-демократ.

Выборы 2021 в Хабаровском крае проходили 17, 18 и 19 сентября Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

ЯВКА НЕПЛОХА

Выборы 2021 в Хабаровском крае проходили 17, 18 и 19 сентября. Решающим оказался последний день голосования - явка увеличилась почти вдвое. Всего за три выборных дня на свою гражданскую позицию изъявили 43,82 процента избирателей. Для сравнения: на предыдущей губернаторской кампании проголосовали 36,09 процента (первый тур) и 47,49 процента (второй тур).

Выборы губернатора Хабаровского края 2021 прошли спокойно, без серьезных нарушений и уложились в один тур. Избирком региона утвердил результаты прошедшей избирательной кампании 21 сентября. Соответствующий протокол был подписан в 11:19 часов.

Соответствующий протокол был подписан в 11:19 часов Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

ВЫБОРЫ 2021 ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ

Безоговорочным победителем гонки по итогам обработки всех протоколов стал действующий глава региона Михаил Дегтярев (ЛДПР). За него проголосовали 56,77 процента (237818 голосов). На втором месте телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия - За правду»). Ее предпочли 24,43 процента избирателей (106532 голоса). «Бронза» у выдвиженца от «Партии пенсионеров» Владимира Парфенова - 10,02 процента (41986 голосов). Замыкает четверку кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов, он набрал 3,53 процента (14806 голосов).

- Выборы признаны состоявшимися. Губернатором Хабаровского края избран Михаил Дегтярев. Сегодня мы известим его о данном решении. В свою очередь он в течение пяти дней обязан предоставить заявление об отсутствии ограничений для вступления в должность. После этого мы соберемся еще раз, чтобы зарегистрировать избранного губернатора Хабаровского края, - сообщил Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии региона.

Выборы губернатора Хабаровского края 2021 прошли спокойно, без серьезных нарушений Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Далее будет определена дата инаугурации, на которой избранный губернатор принесет присягу и официально вступит в должность. После правительство региона уйдет в отставку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ 2021

Жители Хабаровского края также участвовали в федеральной избирательной кампании. Выбирали депутатов Госдумы 2021, которые будут представлять интересы региона в парламенте страны. В крае было образовано два одномандатных избирательных округа: Хабаровский №69 и Комсомольский №70. От них выдвигались 19 кандидатов.

Выборы признаны состоявшимися Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Явка на Хабаровском одномандатном избирательном округе №69 составила 44,28 процента (213577 человек). Победил выдвиженец от «Единой России» Борис Гладких. За него проголосовали 25,85 процента избирателей (54987 голосов).

На Комсомольском одномандатном избирательном округе №70 пришли голосовать 42,46 процента избирателей (204269 человек). «Золото» здесь взял кандидат от «Единой России» Павел Симигин. Его результат - 18,14 процента (36998 голосов).

За результаты выборов члены комиссии проголосовали единогласно Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

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