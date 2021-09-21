Борис Гладких: «Хабаровский край годами ранее потерял серьезные деньги, пора их возвращать»

Борис Гладких, депутат Госдумы Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском крае завершился подсчет голосов на выборах в Госдуму 2021. В крае образовано два одномандатных избирательных округа: Хабаровский №69 и Комсомольский №70. По первому победил Борис Гладких («Единая Россия»), по второму - Павел Симигин («Единая Россия»).

- Эта кампания была достаточно конкурентна, был задан высокий темп. Мы понимали, что только честные выборы, только мнение избирателя, никакого административного ресурса, не дай Бог, чтобы кто-то раздавал команды, наша задача была дойти до каждого и поговорить с максимальным количеством жителей Хабаровского края. Я полностью погрузился в кампанию, приходилось иногда даже спать в машине во дворах. Просто не было смысла ехать до дома, а там уже через два часа вставать. Районы я посетил по три, по четыре раза: Николаевский, Бикинский, Советско-Гаванский, имени Лазо, Ульчский, Комсомольский, Нанайский, Хабаровский, Ванинский, город Хабаровск, Индустриальный, Центральный и Кировский районы. Везде на всех встречах я давал свой личный номер. Если человеку что-то нужно, он сможет мне написать или позвонить. Отличительной чертой в этой кампании было то, что за эти протестные моменты многое у людей ушло из памяти, слишком намешано грязное представление о работе партии, но нет понимания, что она делает. Вот это вбитое в голову «партия власти», мы не партия власти, а ведущая политическая сила нашей страны, - рассказал депутат Госдумы Борис Гладких.