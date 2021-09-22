Владимир Матвеев: «Функция депутата - указывать объект приложения сил»

Городские депутаты стали работать гораздо результативнее - Владимир Матвеев. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Депутаты хабаровской городской думы вышли с каникул и приступили к своей ежедневной работе. В чем она будет заключаться в новом сезоне и с чем придется столкнуться жителям избирательных округов? На вопросы «КП» - Хабаровск» ответил председатель представительного органа краевой столицы Владимир Матвеев.

- Владимир Александрович, есть мнение, что всякий раз не лишне напоминать читателям, чем на самом деле занимается городской депутат. Не все это себе ясно представляют.

- О сути депутатской работы я расскажу на примере моего избирательного округа №3. Это в основном ДОС, Большой аэродром и жилмассив в сторону поселка Горького. Депутат, еще будучи кандидатом, собирает в округе наказы избирателей, они касаются буквально всех сфер жизни. И уже став депутатом, он должен их исполнить. Насколько полно и успешно он это сделает, настолько он получается результативный народный избранник. Все просто. Он - посредник между жителями и исполнительной властью.

- Бывает, депутаты не выполняют обещаний…

- Нужно соизмерять свои возможности с желаниями людей. Можно пообещать сделать улицу полностью. Но депутат должен понимать, что есть бюджет, он формируется за год, за два. Он распределяется очень неравномерно: в первую очередь приводятся в порядок места, которые близки к аварийным. На «твою» улицу может просто не быть запланировано денег. Поэтому лучше не давать напрасных обещаний. Люди верить перестанут. Депутат ставит вопрос перед районной управой - это в его силах и возможностях. Но в реальности покрыть дорогу асфальтом или, тем более, поменять всю «подушку» - может только исполнительная власть. По сути, главная функция депутата - указывать объект приложения сил, исходя из потребностей и желаний избирателей.

- Но эти желания людей обычно гипертрофированы. Любой дом хочет себе чуть ли не аквапарк, а в микрорайон чтобы вел хайвей.

- На самом деле нет. Конечно, все желают себе лучшего, но все взрослые люди и понимают, что запредельные требования не будут выполнены никогда. Но обычные бытовые - будут. Поэтому они сами должны решать, где будет площадка для выгула собак, где - детская площадка, в какой цвет покрасить ворота, нужно ли жертвовать газоном ради нормальной парковки, какие высаживать деревья, есть ли смысл в топиарных скульптурах, устанавливать ли дополнительное уличное освещение, какого профиля должны быть лавочки и так далее. Решили сообща - дали наказ депутату, депутат донес пожелание до районной управы, мэрия поставила в план, предусмотрели финансирование, сделали. Это так работает.

- Владимир Александрович, у городских депутатов закончились каникулы, к тому же выборная суета прошла, наступила обычная жизнь. Какие первоочередные задачи решает городская дума сейчас?

- Самое главное на сегодняшний день - формирование корректировки бюджета. Фактически мы не уходили в отпуск - только этим вопросом занимались. Работали на округах, общались с людьми. Отмечу, городские депутаты стали работать гораздо результативнее. Это не только наработанный опыт. Это еще и то, что больше стали общаться с избирателями онлайн. Мы получаем на порядок больше обращений, чем при личных встречах. Это дает более полную картину, а, значит, позволяет принимать решения, которые идут на пользу большего количества людей в избирательном округе. Мы практически закончили инвентаризацию остановочных павильонов. Теперь депутаты имеют представление, сколько и каких остановок требуется Хабаровску. Теперь мы то же самое делаем с межквартальными проездами. Проблема огромная. Многие такие дороги - и совсем короткие, и очень протяженные - вообще не нанесены на карту и не стоят ни на каком бюджете. Мы поставили перед исполнительной властью задачу-максимум - выяснить, сколько у нас в городе таких проездов. Будем иметь представление - будем знать, что с ними делать. Пытаемся межкварталку привести в систему.

- Коснемся темы, которая редко звучит в интервью. Взаимодействие городских депутатов и краевых. Здесь множество стереотипов, большинство которых сводится к якобы существующему противостоянию. Так ли это?

- Ничего подобного у нас в Хабаровске нет. Нет никаких сложностей. В округи депутатов Законодательной думы Хабаровского края входит по два и по три городских - я имею в виду, естественно, Хабаровск. Какое уж тут может быть противостояние? Наоборот - плотная совместная работа, ведь одно дело делаем. Упущения имеются там, где нет депутата. Например, как до недавнего времени на округе №3. Однако и там обращения жителей отрабатывались. Например, по трем бесхозным помещениям, которые принадлежат Министерству обороны. С ними надо что-то делать. Десять обращений военным мы написали, но пока без толку. Надо чаще стучаться. То есть даже отсутствие народного представителя не тормозит общий процесс. Из совместных проектов краевых и городских депутатов отмечу наиболее резонансный - выделение денежных средств на отлов бродячих собак. Когда у города закончились деньги на это дело в самом начале лета, только краевая закдума по нашему обращению провела решение о выделении дополнительных средств. И они были выделены. До конца года вопрос решен. Это пример конструктивного взаимодействия.

Справка «КП»:

Владимир Александрович Матвеев

Депутат хабаровской городской думы по избирательному округу №5. Председатель хабаровской городской думы.

Член политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

В 2010 году окончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». Квалификация: «юрист».

Награжден медалью Суворова и многими ведомственными медалями и грамотами.