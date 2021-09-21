Едем на пикник: как приготовить шашлыки без мяса, которые понравятся каждому. Фото: архив компании

Осень - красивейшее время года! Выбраться на природу, полюбоваться яркими красками и устроить пикник на свежем воздухе - отличный вариант, как провести выходные в Хабаровске. Что приготовить? Конечно, любимые блюда на мангале. А если вы не едите мясо, то предлагаем вам рецепт вегетарианских шашлыков из овощей.

Они получатся не только изумительными на вкус, но и очень полезными. Секрет - в добавлении соевого соуса «Ачим». Этот продукт менее калориен, чем маринады, кетчупы и майонезы, а благодаря натуральному составу (пшеница, соя без ГМО, вода и соль) не вредит пищеварению. Наоборот, антиоксиданты, которые в нем содержатся, помогают укрепить иммунитет и замедлить старение. А еще в соусе есть необходимые для здоровья витамины, минералы и аминокислоты. Интересно, что соевый соус может даже заменить привычную нам соль. В нем и так содержатся натуральные соли глутаминовой кислоты, которая помогает вкусам раскрываться ярче.

Следование традициям и тщательный контроль за качеством - вот залог того, что продукт никого не оставит равнодушным!

Соевый соус «Ачим» производится на высокотехнологичных фабриках в Южной Корее по рецепту, которому не меньше двух тысяч лет. В основе - лучшие сорта соевых бобов. Их отваривают на пару, затем смешивают с обжаренной пшеницей и добавляют грибки для брожения. Естественная ферментация длится месяцами: чем дольше созревание, тем темнее и насыщеннее получается соус. Затем его фильтруют, стерилизуют и разливают по бутылкам. Такого глубокого вкуса и аромата никогда не бывает у соусов, изготовленных из концентрата или путем химической обработки бобов.

О том, что продукт соответствует международным стандартам качества, свидетельствуют и специальные знаки на этикетке. Например, пометка 3 MCPD Free обозначает, что в составе соуса нет вредного хлорпропанола, также отсутствуют консерванты.

Найти соевый соус «Ачим» в Хабаровске несложно - он широко представлен в магазинах.

КОНКРЕТНО

Рецепт вегетарианских шашлыков

Блюда на углях - всегда особенно аппетитные. Даже любители сытных мясных угощений оценят ароматные, с дымком, шашлычки из шампиньонов и кукурузы! Готовить их очень просто.

Нам понадобится:

• 6 шампиньонов

• 2 початка кукурузы

• 100 граммов майонеза

• 30 миллилитров соевого соуса «Ачим с перцем»

• Кунжут

• Деревянные шпажки

Фото: архив компании

Готовим:

1. В первую очередь сделаем соус для глазирования шашлыков. Для этого нужно смешать майонез с соевым соусом «Ачим» (перец поможет еще лучше раскрыть вкус).

2. Насаживаем шампиньоны и кукурузу на шпажки, полностью обмазываем соусом - так блюдо получится сочным.

Фото: архив компании

3. Посыпаем шашлыки кунжутом.

Фото: архив компании

4. А теперь жарим! Удобно делать это на решетке в течение семи минут, постоянно переворачивая ее.

5. Готово. Наслаждаемся шашлыками, пока горячие!