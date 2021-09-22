Колымчане в соцсетях восхищаются осенней снежной сказкой

Колымчане в соцсетях восхищаются свежевыпавшим сентябрьским снегом. Фото: @nadezdatebenkova. Фото: Социальные сети

Пока жители центральной части России наслаждаются оранжевыми и багряными осенними пейзажами, в Магаданской области уже наступила зима. Снег в регионе выпадал как летом, так и в самом начале осени. Но не в таких масштабах, как прошедшим днем, 21 сентября. Судя по соцсетям, снег накрыл поселки Талая, Усть-Омчуг и Ягодное, перевал «Дедушкина лысина». Снежную красоту принялись снимать местные жители и делиться впечатлениями в соцсетях.

Колымчане в соцсетях восхищаются свежевыпавшим сентябрьским снегом. Фото: @magadan_hvastaisya. Фото: Социальные сети

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

По информации ФГБУ «Колымское УГМС», снег выпал на значительной части Магаданской области.

- Наибольшее количество осадков выпало в Ягоднинском, Тенькинском, Хасынском, Среднеканском районах. Естественно, снег выпал не повсеместно, а местами. Максимальная высота снежного покрова в поселке Талая – 30 сантиметров, - рассказали синоптики ФГБУ «Колымское УГМС».

Если к снегу, как к круглогодичному явлению, колымчане уже привыкли. То цифра в 30 сантиметров явно удивила местных жителей. Отсюда появляется и лавный вопрос: как долго пролежит снег в этот раз?

Колымчане в соцсетях восхищаются свежевыпавшим сентябрьским снегом. Фото: @nadezdatebenkova. Фото: Социальные сети

- Пока мы не можем говорить об установлении снежного покрова, потому что сегодня, 22 сентября, температуры будут еще в пределах 4-9 градусов тепла. А в ближайшие три дня дневная температура будет держаться от +10 до +15 градусов, поэтому на большинстве участков снежный покров сойдет. А так как погода прогнозируется преимущественно без осадков, то новый снег подсыпаться не будет. В ночные часы, конечно, ожидается низкий фон – отрицательные температуры. Единственное, сложно сказать, что будет на Талой, так как там снега выпало очень много, - добавили синоптики.

Сейчас красота дальневосточной снежной осени манит водителей. Несколько пользователей соцсетей уже заявили в комментариях к снежным фотографиям и видео о том, что планируют съездить на один из перевалов за красивыми кадрами. В связи с этим синоптики предупреждают, что обстановка на дорогах может резко измениться.

Колымчане в соцсетях восхищаются свежевыпавшим сентябрьским снегом. Фото: @nadezdatebenkova. Фото: Социальные сети

- Наличие наледей напрямую зависит от того, как хорошо будут чистить дороги. В принципе, если днем снег будет таять, а ночью подмораживаться, на перевалах, конечно, гололедные явления возможны, - объяснили в ФГБУ «Колымское УГМС».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КРАСОТА

Реакция соцсетей на масштабный снегопад в этот раз оказалась более благосклонной. В комментариях уже никто не ругался на тему того, что снег – это естественно. Все просто растворились в изображениях снежного леса.

Колымчане в соцсетях восхищаются свежевыпавшим сентябрьским снегом. Фото: @taraskhram. Фото: Социальные сети

- Как быстро все происходит в природе, - восхитилась колымчанка.

- Все произошло так быстро… Будто и не было осени, - добавил пользователь соцсетей.

- Думаешь уже лег окончательно? – поинтересовался комментатор.

- Очень красиво! – констатировала пользовательница соцсетей.

Колымчане в соцсетях восхищаются свежевыпавшим сентябрьским снегом. Фото: @taraskhram. Фото: Социальные сети

А вот бабье лето колымчане предусмотрительно уже не ждут. Некоторые пользователи соцсетей сделали вывод, что приход снега в регион – это вестник приближающейся зимы.

- Бабье лето отменили. Зима пришла, - сделал вывод местный житель.

Самые умные колымчане сделали другой вывод после снегопада.

- Зима приближается, надо резину менять! – написал комментатор.

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