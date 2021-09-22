Смертность от коронавируса выросла в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затяжная «третья волна» коронавируса в регионе все никак не утихает. Сейчас очередной рост заболеваемости ковидом фиксируется в 36 субъектах России. В это же время в Хабаровском крае показатели заболеваемости до сих пор держатся на уровне 300 случаев в сутки. Кроме того, в регионе с негативных показателей стартовал сезон гриппа.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

- В настоящее время 36 субъектов России находятся в фазе роста по числу заболевших ковидом. Хабаровский край имеет среднероссийские показатели порядка 8%. Но это – темп прироста за последнюю неделю. Мы не снижающиеся, - заявил Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Как выяснилось, за последнюю неделю в регионе заболеваемость ковидом снизилась лишь на 0,3%.

- Ситуация характеризуется, как стабильная, но показатели остаются достаточно высокими. Ежедневно регистрируется более 300 случаев заболевания в сутки. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 2069 новых случаев, против 2075 неделей ранее. Это на 0,3% меньше предыдущей недели, но это ни о чем не говорит. Мы не снижаемся, мы стабильно на высоких значениях, - сказала Ирина Зубун, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Специалист отметила, что сейчас болеют представители всех социальных и возрастных групп населения. В форме ОРВИ ковид переносят 76,7%, что на 2,7% больше, чем неделей ранее. Уменьшилось с 22% до 19% количество людей, переносящих коронавирус в форме пневмонии. Но в то же время, на 1% выросло число людей, болеющих ковидом бессимптомно.

- Надо отметить, что заболеваемость среди детского населения увеличилась почти на 4%. В структуре детей, 12% болеющих составляют дети школьного возраста. Сейчас противоэпидемические мероприятия по ковиду проводятся в 12 детских образовательных учреждениях края, - добавила Ирина Зубун.

85% от общего числа болеющих составляют взрослые люди. Меньше стал распространяться коронавирус среди людей, работающих в сферах культуры, ЖКХ, услуг, здравоохранения, общественного питания. А вот заметный рост зарегистрирован среди работников образования, банков и госслужащих.

- Больше всего случаев за прошедшую неделю выявлено в Хабаровске, Нанайском, Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах, - отметила Ирина Зубун.

ЛЕЧЕНИЕ И СМЕРТНОСТЬ

Выздороветь за прошедшую неделю смогли 1826 человек.

- Сейчас в Хабаровске сокращен коечный фонд. Сделано это с целью максимально эффективного использования. А в Комсомольске-на-Амуре у нас сохраняется достаточно высокая занятость коек. Буквально недавно туда доставили 33 человека из Нанайского района. Именно они и заняли дополнительные койки, которые мы обычно держим в резерве. Насколько нам известно, уже сейчас эти пациенты планируются к выписке. В целом загруженность коечного фонда составляет порядка 77%, - сообщил Алексей Веселов, и.о. заместителя министра здравоохранения края, начальник управления организации медицинской помощи населения.

Также замминистра отметил, что выросла смертность от коронавируса. Если неделей ранее ковид забрал 60 жизней, то уже на этой неделе – 64. Более 72% умерших – это люди старше 65 лет с отягощающим анамнезом.

Кроме того, сейчас в регион поступают противовирусные препараты. Проблем для выдачи препаратов в амбулаторных условиях ни по одной медицинской организации в крае нет.

ПОЛИОМИЕЛИТ

Накануне главный санитарный врач Хабаровского края подписала распоряжение о завершении всех процессов с вакцинацией от полиомиелита.

- Что касается постановления главного санитарного врача по подчищающей вакцинации против полиомиелита, ей подлежат 400 детей, 200 иностранных граждан и 200 граждан РФ, которые по определенной причине не прошли вакцинацию. Вакцины у нас достаточно для реализации национального календаря прививок. Сейчас еще необходимо приобрести живой и инактивированной вакцины по 500 доз. Проблем с поставкой вакцины против полиомиелита не существует. Нужно завершать подчищающую вакцинацию, констатировала Ирина Зубун.

ВАКЦИНАЦИЯ

С вакцинацией в Хабаровском крае дела обстоят плачевно.

- Если мы так будем продолжать, то выйдем на искомые значения вакцинации приблизительно в середине 2023 года. Мы сильно ниже среднероссийских цифр. В то время как среднероссийский показатель – 135 на 100 тысяч населения в день, у нас он равен 89, - возмутился Евгений Никонов.

По информации зампреда, хуже всего дела обстоят в Советско-Гаванском, имени Лазо, Амурском, Бикинском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах

- Надо сказать, что Хабаровский район улучшил свою ситуацию. Остальные провалы нам непонятны. Ведь, например, в Советско-Гаванском районе имеются проблемы, в то время как в соседнем Ванинском районе все в порядке. Я считаю, что это прямая недоработка главы муниципального образования и медицинского блока. И полное отсутствие взаимодействия с работодателями по этому вопросу, - сказал Евгений Никонов.

Ситуацию по вакцинации против коронавируса прокомментировал каревой минздрав.

- По вакцинации мы вновь видим выраженное снижение темпов за последнюю неделю. Но, опять-таки, все необходимые мероприятия, которые мы можем проводить – мы проводим, - объяснил Алексей Веселов.

В подобной ситуации стоит учитывать, что перед главами всех регионов стоит задача достигнуть коллективного иммунитета и к 1 октября привить 80% граждан.

- Понятно, что целевое значение привить первым компонентом к 1 октября 80% населения, подлежащего вакцинации, выполнено не будет в большинстве субъектов Российской Федерации. В этой связи будут приняты достаточно жесткие меры по изменению подходов в системе вакцинации. Обращаю внимания, что это коснется практически всех слоев населения, - объяснил Евгений Никонов.

Таким образом, нынешнее падение скорости вакцинации напрямую повлияет на дальнейшие действия федерального минздрава.

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