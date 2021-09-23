Главный инфекционист Хабаровского края предупредила о риске двух вакцин одновременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае стартовала вакцинация от гриппа. Однако далеко не все жители спешат с иммунизацией. По информации управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, пока привилось лишь 2% населения региона. В чем причина такой статистики – неизвестно. Стоит понимать, что заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог, а актуальный штамм – один из самых неприятных. Кроме того, вакцинация от гриппа не вечная и завершится уже в ноябре 2021 года. Главный инфекционист Хабаровского края и ДФО Анна Кузнецова рассказала, как сочетаются вакцины против гриппа и коронавируса, а также, почему стоит обратить пристальное внимание на свое здоровье именно сейчас.

Главный инфекционист Хабаровского края предупредила о риске двух вакцин одновременно. Фото: Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

- Анна Валерьевна, можно ли делать прививку от коронавируса и гриппа в один момент?

- Здесь может быть несколько ситуаций. Если вы уже вакцинировались от коронавируса, и с момента получения законченного курса, прошел уже месяц, то можно совершенно спокойно делать прививку против гриппа прямо сейчас. Но если вы сделали прививку от ковида менее месяца назад, то нужно подождать. Между введением вакцин должен быть интервал в 1 месяц. Ставить вместе, в один день, пока федеральный минздрав не давал разрешения. У жителей края пока есть время до ноября, чтобы успеть вакцинироваться от гриппа. Таким образом, например, сейчас можно сделать прививку от ковида, так как это более опасный вирус, а в конце октября еще успеть привиться от гриппа.

- А есть ли смысл прививаться от гриппа, если в крае уже фиксируются случаи заболевания гриппом?

- Да, конечно. Сейчас у нас фиксируются единичные случаи, так называемая спорадическая заболеваемость. Совершенно спокойно можно и нужно иммунизироваться, потому что прогнозируется достаточно ранний и существенный эпидподъем. Поэтому необходимо быть полностью защищенным.

- Через какое время после вакцинации образуется иммунитет от гриппа?

- Считается, что полный, хорошо выраженный иммунитет формируется за 3-4 недели.

- Есть информация, что изменился штамм гриппа.

- Штамм гриппа циркулирует каждый год. У нас всегда разные штаммы, поэтому-то вакцина и обновляется каждый год. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения выдает прогнозы по циркуляции штаммов для северного полушария, в котором мы находимся, и для южного. Даже эти вакцины на один год отличаются друг от друга. Ежегодно каждая вакцина содержит только актуальные штаммы. Почему к нам вакцина и приходит в начале осени. Потому что только к осени появляется понимание, какие штаммы будут актуальны, они нарабатываются. Сейчас есть такие данные, что, возможно, будет циркуляция достаточно сильного, выраженного гриппа, близкого к пандемическому штамму 2009 года. Поэтому иммунизацию против гриппа, конечно, нужно проводить. Кроме того, сейчас у нас циркулируют две инфекции (грипп и ковид) и их сочетание, я думаю, приведет к очень тяжелым случаям.

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