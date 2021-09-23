Владимир Чернышов: «Выборы нанесли большой удар по всей партии ЛДПР в стране»

Владимир Чернышов, главный редактор газеты «Молодой дальневосточник», член Российского союза журналистов и эксперт по медиа и СМИ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский край выбрал губернатора. Большинством голосов победу одержал Михаил Дегтярев. Уже завтра состоится инаугурация еще пока врио региона. Между тем в этой выборной кампании интриги не было, нежели от довыборов в Законодательную думу края. Как сообщил главный редактор газеты «Молодой дальневосточник», член Российского союза журналистов и эксперт по медиа и СМИ Владимир Чернышов, там победу одержала Светлана Изотова. Однако в экспертной и медиасреде делали ставку на Андрея Веретенникова, он довольно значимая персона, есть некий бэкграунд общественной деятельности, узнаваемый и есть крутые проекты. Тем не менее это не повлияло на итоговое решение.

- Одномандатный округ, по которому шел Борис Гладких, остановлюсь на нем подробнее. Было ощущение, что выиграет Петр Перевезенцев по нескольким причинам. Первая, что он - не допущенный к довыборной гонке кандидат в губернаторы, что автоматически ему придает рейтинг. Второе - этот как раз флер коммунистической партии, которая оттягивает на себя часть протестного движения и желания каких-то иных перспектив, и аудитория, которой за 60. И тут на тебе, выигрывает Гладких. Но он работал всю кампанию в районах. И сыграла его ставка на районы. И с 10-процентным отрывом он выиграл от ближайшего конкурента, - рассказал гость эфира.

Чернышов считает, что партия Владимира Жириновского в Хабаровском крае свою деятельность дискредитировала качеством выбранных депутатов в 2019 году. Тем самым они заложили мину замедленного действия, но не такого уже и замедленного, как оказалось. Я думаю, это большой удар для всей партии ЛДПР в стране. Они 30 лет шли к вершине, и вдруг сорвались. ЛДПР планомерно наращивала количество мандатов и свое политическое влияние. Партия взяла всего одного одномандатника, это крах для Жириновского персонально.