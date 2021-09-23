Павел Симигин: «Главная задача на ближайшие пять лет - остановить отток с Дальнего Востока»

Павел Симигин, депутат Госдумы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Накануне избирательная комиссия Хабаровского края подвела окончательные итоги выборов депутатов Государственной Думы. По округу №70 (Комсомольский) победил Павел Симигин, за него проголосовало 18,14%. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» депутат Госдумы Павел Симигин рассказал, что тот опыт, который он получил, отработав пять лет в закдуме края, три из которых он был зампредом, пойдет на пользу для решения более глобальных федеральных задач для региона.

- Я, наверное, затрудняюсь сказать, какая инициатива будет первая, но однозначно буду плотно заниматься теми вопросами, которые обозначил на предвыборной кампании. Это ремонт школ в районах, северные преференции. Но сказать, что это будет первый законопроект, потому что нужно все просчитать до копеечки, у нас нет права на ошибку. Чтобы было понимание по округу №70, это 180 тысяч в Комсомольске-на-Амуре, это я про избирателей, и 170 тысяч в семидесятом округе, который город Хабаровск: Железнодорожный и Краснофлотский районы. Я обещал своим избирателям доносить их мнение. Самая главная задача на ближайшие пять лет - остановить отток с Дальнего Востока. Здесь нужно со всеми избранными коллегами взяться за руки и поработать.