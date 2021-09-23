Сыграем партейку: хабаровским журналистам устроят турнир по шахматам Фишера

Среди журналистов Хабаровска пройдет турнир по шахматам Фишера Фото: Сергей ПЯТКОВ

24 сентября состоится чемпионат Хабаровского края по классическим шахматам. Соревнования пройдут в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Начало первого тура в 15:30. Сильнейшие шахматисты региона будут биться за звание лучшего до 30 сентября. К слову, в краевой центр приедут представители Хабаровского, Верхнебуреинского, Вяземского, Бикинского районов и другие. Как сообщил президент Федерации шахмат Хабаровского края Павел Бордюхов, проблема развития шахмат есть, ее пытаются решать всеми возможными способами. Конечно, в муниципалитетах все зависит от наличия активности.

- В Бикинский район приехал Олег Нестеров, он начал развивать шахматы. Появились дети. И мы тут же поехали к нему, провели хороший турнир в Бикине. Есть в Верхнебуреинском районе Ольга Фот, сразу началось движение, и уже собирают команду. Очень важно, чтобы с одной стороны это был активный шахматист, как тренер и организатор, так и была поддержка со стороны муниципального образования. В 2015 году в Хабаровске не было центра, где могли играть и взрослые, и дети. В 2016 его открыли на Лермонтова, 7 благодаря администрации города. И тогда пошло развитие. У нас достаточно много турниров, возможность получения опыта во время игры с более старшими противниками позволяет повышать мастерство. У нас сейчас есть двое школьников-кандидатов в мастера спорта.

Как рассказала чемпионка Хабаровского края среди женщин 2019 года Дарья Жекотова, чтобы получить мастера ФИДе, нужно набрать 2000-2100, можно играть и в регионе, но с сильнейшими соперниками. Но здесь ни у кого нет высокого рейтинга.

- Меня привели в шахматы родители. Мой брат тоже занимался шахматами, и отец играл. И все это было интересно, в итоге решили отдать в секцию. Матчи за корону шахматную достаточно популярны, как среди детей, так и старшего возраста. Это действительно очень интересно смотреть. На канале YouTube есть Сергей Шипов, который комментирует онлайн-игры.

- Совсем недавно прошел турнир по шахматам Фишера, в нем принимал участие даже Гарри Каспаров. И он там показал себя не на том уровне, на котором был несколько лет назад, но партия очень интересная. И у меня есть предложение провести среди журналистов турнир по шахматам Фишера, - говорит Павел Бордюхов.