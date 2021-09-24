Хабаровский «Крайрыбакколхозсоюз» представлял наш регион на главном событии в мировой рыбной индустрии и смежных отраслях

Ольга Булкова с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября 2021 г. В ЭКСПО приняли участие 400 компаний из 25 стран и 40 регионов России. Спектр их деятельности связан с рыбодобычей, рыбопереработкой, аква и марикультурой, судостроением и судоремонтом, производством специализированного оборудования для отрасли, с логистикой, хранением, торговлей рыбной продукции и другими профильными направлениями. Площадь выставки по сравнению с экспозицией прошлых лет увеличилась на 40%.

Организаторами мероприятия выступило Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий- Expo Solutions Group. Генеральный отраслевой информационный партнер - медиахолдинг Fishnews.

На этом глобальном событии, как назвал Форум глава Росрыболовства Илья Шестаков, Хабаровский край представляли предприятия, входящие в Крайрыбакколхозсоюз. Это Рыболовецкая артель (колхоз) им.50 лет Октября, ООО «Востокинвест», Рыболовецкая артель «ИНЯ».

Рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Октября основана в 1967 году, является градообразующим предприятием, председатель - Давыд Фукс. Артель владеет собственным флотом, рыборазводным цехом и береговым рыбоперерабатывающим заводом, где производятся натуральные рыбные консервы.

Председатель Рыболовецкой артели (колхоза) им.50 лет Октября Давыд Фукс

ООО «Востокинвест» - современная отраслевая структура полного цикла, ведет историю с 1935 года, когда в поселке Морской Охотского района был создан рыбозавод №2 Охотского Госрыбтреста, впоследствии переименованный в рыбозавод «Морской». Генеральный директор - Жанна Баркова. Предприятие осуществляет рыболовство на речных и морских рыболовных участках, ведет переработку сырья на собственном заводе нового поколения и транспортирует заказчикам высококачественную рыбную продукцию.

Рыболовецкая артель «ИНЯ» зарегистрирована в Охотском районе в 2000 году. Председатель - Виктор Кривченко. Предприятие занимается промышленным и прибрежным рыболовством, а также глубокой переработкой кеты, горбуши, гольца, нерестовой сельди, палтуса, камбалы, трески, мойвы, производством икры и другой продукции. Артель построила рыбоперерабатывающие заводы в поселке Новое Устье Охотского района и в Хабаровске.

Global Fishery Forum & Seafood Expo 2021

Участие в открытии Seafood Expo Russia, пленарном заседании и в официальном осмотре экспозиций принял глава Росрыболовства Илья Шестаков. По приглашению председателя Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольги Булковой руководитель федерального агентства побывал в павильоне этой ассоциации.

Ольга Булкова - председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» - имеет два высших образования, закончила Дальневосточный институт советской торговли и Дальневосточный технический университет. Член правления Союза рыболовецких колхозов России. Является экспертом по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса при принятии законов депутатами Государственной Думы и российскими сенаторами. Входит в состав Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), комиссию Законодательной думы Хабаровского края по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере рыбохозяйственной деятельности, в Общественный совет при министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. В рыбной отрасли России известна как один из активных участников процесса взаимодействия бизнеса и власти, отстаивающих интересы профессионального сообщества.

Global Fishery Forum & Seafood Expo 2021

На полях ЭКСПО Ольга Булкова провела лично и вместе со своими коллегами, входящими в Союз, целый ряд важных переговоров, в том числе с иностранными делегациями-руководителями верфи "TRX marine" из турецкого Стамбула Учканом Геркемом и Саметом Сирлаком, а также Мартеном Йоргенсеном, представителем компании "OPTIMAR" из Норвегии.

"TRX marine" обладает большим опытом в строительстве танкеров-химовозов, балкеров, контейнеровозов, паромных, элитных пассажирских судов и рыболовецкого флота, работающих по всему миру, верфь хорошо известна рыбопромышленникам из Северной Европы.

"OPTIMAR" благодаря 80-летнему опыту существования на рынке является европейским лидером в обработке рыбной продукции. Головной офис этой международной компании расположен в северо-западном регионе Норвегии, в морском рыбном кластере.

В Санкт-Петербурге хабаровский «Крайрыбакколхозсоюз» представил свежемороженую продукцию и продемонстрировал тренд на развитие глубокой переработки.

Весь ассортимент Рыболовецкой артели (колхоза) им. 50 лет Октября, ООО «Востокинвест», Рыболовецкой артели «ИНЯ» заинтересовал представителей ведущих федеральных торговых сетей России и Белоруссии. Представители ассоциации провели на форуме переговоры с менеджерами X5 Group, Auchan Holding, компании «Лента», санкт-петербургской сети магазинов «Икра и Рыба», иркутской Группы компаний «Слата», московской сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть», крупнейшей на Дальнем Востоке сети гипермаркетов «Самбери».

Global Fishery Forum & Seafood Expo 2021

На Международном Санкт-Петербургском рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий была представлена следующая продукция глубокой переработки:

- Рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Октября - консервы «Сардина иваси», «Сельдь натуральная», «Тефтели в томатном соусе», «Сельдь в томатном соусе», консервированная ламинария (морская капуста);

- ООО «Востокинвест» - икра сельди соленая пробойная, икра сельди ястычная слабосоленая, молоки лососевых рыб подкопченные в масле с чесноком, икра лососевая, сердца лососевых рыб, филе кунджи, филе-кусочки нерки.

- Рыболовецкая артель «ИНЯ» - кета холодного копчения, кета слабосоленая, нерка холодного копчения, нерка слабосоленая, кета сушено-вяленая, голец сушено-вяленый, соломка сельди сушено-вяленая, икра кеты соленая, икра нерки соленая, икра сельди соленая, икра сельди подкопченная, палтус холодного копчения, угольная рыба холодного копчения.

В последний день работы Seafood Expo Russia все привезенное с рыбзаводов в Охотском и Ванинском районах разлетелось за считанные минуты, питерцы знают и любят продукцию хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза».

Ассоциация, подведя итоги главного события в мировой рыбной индустрии и смежных отраслях, начала подготовку к глобальному профильному форуму и выставке в Испании.

Сегодня, 24 сентября, Ольга Булкова отмечает юбилей. Редакция ИД «Комсомольская правда» поздравляет председателя Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» с личным праздником! Знаем Вас много лет как профессионала своего дела, грамотного руководителя и, конечно же, Человека с большой буквы, который посвятил свою жизнь рыбохозяйственному комплексу России и Хабаровского края. Вас отличают отзывчивость к людям и стремление оказать содействие в решении сложных отраслевых вопросов. Ваши компетентность и умение находить эффективные решения всегда востребованы органами государственной власти страны и региона. От всей души желаем неиссякаемого запаса душевных и физических сил, крепкого здоровья и удачи!