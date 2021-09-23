Качественная связь для стабильной работы

С 2015 года «Роснефть» претворяет в жизнь Программу локализации и импортозамещения техники и технологий. Цель программы - обеспечение устойчивости своей производственной деятельности и выполнение задач кабмина в сфере локализации и импортозамещения. В основе документа - цели, предусмотренные стратегией и долгосрочной программой развития «Роснефти».

В ходе испытаний на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе были протестированы DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio) производства концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»). Радиостанции выпускаются серийно с прошлого года. Оборудование, по словам специалистов, устойчиво к воздействию вибрации, экстремальных температур и влаги. Устройства также обладают повышенной защитой от помех и прямого прослушивания. Аппаратура имеет статус телекоммуникационного оборудования русского происхождения (ТОРП) и включена в единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции.

Цифровые радиостанции в ходе тестирования обеспечили высокое качество и надежную связь на всей территории крупного предприятия. Диспетчерское программное обеспечение успешно выполнило функции удаленного управления вызовами, приема и передачи текстовых сообщений, записи разговоров и отслеживания абонентов на карте. Кроме того, тестирование подтвердило совместимость аппаратуры.