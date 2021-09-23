Роспотребнадзор успокоил хабаровчан относительно заболеваемости гриппом Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Хабаровском крае прошел оперативный штаб по коронавирусу. Главные ведомства и министерства региона выступили с актуальной информации об эпидемической ситуации. Ранее сообщалось, что достаточно остро стоит вопрос с распространением ОРВИ и гриппа. Однако, по обновленной информации, случаев гриппа в крае не было выделено.

- Заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога на 76%. Отмечается рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 37,5%. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии: SARS CoV-2, риновирусы, парагрипп и другие, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Кроме того, уже стартовала вакцинация против гриппа. В планах привить 771 200 человек, из них 583 700 взрослых и 187 500 детей. На начало недели, 20 сентября, иммунитет от гриппа получили 13 639 жителей края, из них 3819 – дети.

Также специалисты ведомства напомнили, что оптимальный срок вакцинации от гриппа – период от сентября до ноября. Это время до начала сезонной циркуляции вирусов гриппа. В любом случае ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.