Синоптики рассказали о погоде на выходные в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Циклон покинул территорию Хабаровского края. Жуткий пронизывающий ветер два дня донимал жителей региона, а в особенности Хабаровска. Максимальная скорость ветра в эти дни достигала 18-20 метров. Гулять по улице решались немногие. Помимо того, что ветер был сильный, так еще дул с севера. На пару дней непогода вынудила жителей региона переодеться в теплые свитера и куртки. Но предстоящие выходные сложатся иначе.

- В выходные у нас ожидается погода без осадков практически на всей территории края. Ветер будет юго-западного направления. Скорость ветра будет варьироваться от 5 до 10 метров в секунду, местами от 6 до 11 метров. Температурный фон ночью сформируется от +2 до +8 градусов. Днем ощутимо потеплеет, и в оба дня температура будет держаться от 17 до 22 градусов. Может быть, небольшие осадки пройдут на Крайнем Севере региона в Охотском море, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Могут выдохнуть и жители Хабаровска. В субботу, 25 сентября, днем температура поднимется до 19-21 градуса тепла. А юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду вряд ли заставит хабаровчан нервничать. В воскресенье, 27 сентября, будет еще теплее - от +20 до +22 градусов. Ветер изменит направление на юго-восточное, и незначительно увеличится скорость до 5-10 метров.

А вот в понедельник, 27 сентября, по предварительным прогнозам, в Хабаровске возможен небольшой дождь. При этом температура так и будет держаться на уровне 20-22 градусов тепла. Может увеличиться скорость ветра до 7-12 метров. Осадки могут повториться и в среду.

В целом пока беспокоиться не о чем. Выходные сложатся комфортно и беззаботно. Последний уик-энд сентября можно провести на природе в компании близких людей.