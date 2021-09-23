Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском: в заповеднике организовали площадку для посадки вертолета Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Большехехцирском заповеднике сотрудники МЧС завершили работы по подготовке площадки для посадки вертолета. Они полностью вырубили и выкорчевали там деревья и кусты, чтобы служебный Ми-8 мог при необходимости совершать там посадку, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

- Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически вручную с применением бензопилы и подручных средств и инструментов спасателям потребовалось чуть больше суток. Работы велись днем, а также с наступлением темноты, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в районе крушения Ан-26 развернут палаточный лагерь для сотрудников спецслужб. Спасатели и следователи продолжают работы изучая обломки судна.

Ранее сообщалось, что на месте трагедии были обнаружены черные ящики разбившегося самолета.

Ан-26 пропал с радаров вечером 22 сентября во время технического полета. Последняя зафиксированная точка - Большехехцирский заповедник, высота - 600 метров. В районе полета было облачно, ветрено и шел дождь. На борту находилось шесть членов экипажа.

Спустя почти сутки спецслужбам удалось добраться до места ЧП. Вскоре стало известно, что никто из находящихся на борту не выжил.

Обломки Ан-26, рухнувшего 22 сентября Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следователи изъяли образцы топлива, переговоры членов экипажа с диспетчерами, летные документы, а также провели ряд допросов. Расследование держит на контроле прокуратура.

Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Сейчас людям оказывают помощь профессиональные психологи.

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