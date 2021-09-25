«Строительство станет локомотивом для Дегтярева и его команды», - эксперт Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев официально вступил в должность губернатора Хабаровского края и теперь ему предстоит реализовывать в полной мере те стратегические проекты, основу которых он заложил, будучи еще врио. Таких «точек роста» немало, они охватывают все сферы жизни. Сегодня эксперты – политологи, социологи, экономисты, общественные аналитики – пытаются представить полную картину того, чего ждать нашему краю в ближайшем будущем.

- Главное конкурентное преимущество Дегтярева, которое позволило ему отстраниться от стартового негатива, с которым он пришел в край, стала его способность привлечь федеральные средства на решение накопившихся проблем региона. Сейчас перед ним как перед новоизбранным губернатором, стоит задача освоения этих средств. Потому что население довольно жестко оценивает эти моменты. А федеральные центр в случае неэффективности освоения перестает давать новые средства. Поэтому, на мой взгляд, сейчас для Михаила Владимировича главное – быть эффективным контролером данных ему ресурсов. Вторая задача – немного провести корректировку имиджа. Отстраниться от политика федерального уровня в сторону более понятных проблем именно Хабаровского края. Стать местным, окончательно стать дальневосточником. Потому что ежедневно совершать подвиги, привлекать в регион миллиарды ни у кого не получится. Теперь, когда он заручился поддержкой Москвы в решении проблем, нужно не ослаблять контроль за выполнением тех обещаний, которые уже даны. С другой стороны, нужно сфокусироваться на местной текучке, на решении более мелких проблем населения. Наиболее вероятная перспективная область его приложения сил – это декларированная Дегтяревым идея создания в Хабаровском крае общедальневосточного строительного кластера. Он уже много для этого сделал. Строительство жилья, производство стройматериалов, мегапроект «Дом дальневосточника» уже были поддержаны на федеральном уровне и презентованы на ВЭФ. Строительный кластер станет драйвером развития многих смежных отраслей, близких к строительству. Кластер будет только на территории нашего края, а это значит, что будут обеспечены рынки сбыта на прилегающих территориях, в соседних субъектах Федерации. Это направление органично вписывается еще и в промышленную специфику Хабаровского края. Не зря же говорят, что мы – промышленная столица Дальнего Востока. У нас еще много высококвалифицированных кадров, ресурсов, мощностей. Строительство, особенно жилищное и производство строительных материалов может стать локомотивом под управлением Дегтярева и его команды, - считает политолог Сергей Гребенюк

Об этом же говорят и цифры. За первое полугодие 2021 года введено в строй 122,6 тыс. кв. м жилья - в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Губернатором поставлена сверхзадача – 1 млн кв. м жилья к 2025 году. Для этого планируется: выделять участки под комплексное освоение территорий (уже сформировано 6 участков); привлекать федеральное финансирование на создание инфраструктуры; развивать строительный кластер (от подготовки кадров до производства строительных материалов); внедрять новые проекты комплексной застройки («Дальневосточные кварталы»); внедрять новые технологии домостроения (деревянный «Дом дальневосточника»).

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