«Мы должны максимально развивать наш город», - депутат гордумы Хабаровска Юрий Ягодин

Юрий Ягодин, заместитель председателя Хабаровской городской думы, председатель комитета по социальным вопросам. Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске с 2019 года проходит своеобразный социальный эксперимент. Он называется «Дополнительное образование». Его смысл - выявить и развить у ребенка талант. Как это работает? Насколько допобразование популярно? На вопросы «КП» - Хабаровск» отвечает Юрий Ягодин, заместитель председателя хабаровской городской думы, председатель комитета по социальным вопросам.

- Для начала, Юрий Павлович, уточним - что такое дополнительное образование?

- Это то, что идет в дополнение к образованию обязательному, то есть школе. Это система, в рамках которой человек получает новые знания, умения и навыки в конкретном направлении. В музыке, спорте, изобразительном искусстве, танцах, актерском мастерстве, в моделировании, любой из наук. Здесь около тысячи направлений, затрагивающих все сферы деятельности человека. Допобразование позволяет выявить и развить врожденные способности и таланты, и даже может стать определяющим для человека на всю жизнь. По сути, это современный аналог советских кружков и секций, только более развитый и качественный. Проект «Дополнительное образование» работает на всей территории страны, и Хабаровск, конечно, не исключение. Родитель ребенка выбирает направление, в котором, по его мнению, его чаду желательно развиваться. Он может получить сертификат, который позволяет частично покрыть расходы на платные кружки и секции за счет муниципального бюджета. В краевой столице на это дело предусмотрено порядка 20 миллионов рублей в год. У нас этот проект действует с 2019 года, и он продолжает оставаться пилотным. Система уже показала свою востребованность, но еще не «обкатана» полностью. Многие родители еще не до конца понимают смысл сертификатов дополнительного образования.

- И в чем же смысл?

- Он прост. Но важно понимать: проект допобразования состоит из двух частей. Первая - сертификат, по которому дети зачисляются во все без исключения учреждения дополнительного образования. То есть школы, сады, музыкальные центры, клубы и тому подобное. Это называется «сертификат учета». А вот вторая часть… Это «сертификат персонифицированного дополнительного образования», и он подкреплен деньгами. В Хабаровске номинал сертификата - около 20 тысяч рублей на год. Это деньги условные. Ребенка отдают, скажем, в естественнонаучный кружок «Юный эколог». Сертификатом гасится часть ежемесячной оплаты за обучение. То есть эту часть платит мэрия. Остальное - доплачивают родители. Есть в городе и такие секции и направления, стоимость обучения в которых невелика - там достаточно просто сертификата, без дополнительной платы, вносимой родителями. Это и есть тот самый пилотный проект, эксперимент. В нем участвуют все структуры, которые дают допобразование - как муниципальные, так и частные.

- Как оценить качество дополнительного образования? Оценками?

- Вовсе нет. Допобразование оценивается через наполняемость учреждений учениками. Если мало посещений, значит эта дисциплина не пользуется спросом. Либо там не так предоставляют услугу. Популярность дополнительного образования - это еще и участие в различных конкурсах, получение наград, представление учреждения и города на региональных и всероссийских мероприятиях. Все это выдает как бы публичную оценку учреждению.

- С какого возраста ребенка можно отдавать в учреждения дополнительного образования?

- Я даже по своему опыту могу сказать - чем раньше, тем лучше. Раньше проявятся способности. С трех лет уже можно отдавать в секции и кружки, на танцы или в художественную школу. Здесь главное соблюсти две вещи. Первая - распознать склонность ребенка. Бесполезно, согласитесь, мучить сына фортепьяно, если у него слуха нет. Вторая - не переборщить. Допобразование потому и дополнительное, что оно идет как бы надстройкой над образованием основным, то есть детским садом и школой. Школа дает общий базис, кружок или секция развивает узконаправленное дарование.

- Даже если это что-то достаточно экзотическое? Например, парусный спорт. Этому можно научиться в Хабаровске?

- В точку. По парусному спорту. Недавно было совещание - круглый стол - между РЭБ флота и президентом «Хабаровской городской федерации плавания» Валерием Ивановичем Шардаковым. Решался как раз этот вопрос. Они обсуждали территорию, которая будет предоставлена под обучение парусному спорту. Я так понимаю, они сейчас границы определяют, акваторию - и это будет на базе школы «Дельфин» в районе РЭБ флота. Ждем подписания соглашения на договорных условиях. Будет у нас парусный спорт. Сейчас это направление все более популярно, а мы должны максимально развивать наш город.

- В учреждениях допобразования у родителя требуют паспорт, СНИЛС, прописку. Не будет ли лишним знать госучреждению личные данные человека?

- Я думаю, надо верить нашему государству, ничего лишнего оно не может выдумать. Поэтому, если личные данные требуются, значит это необходимо. На самом деле никакого СНИЛС не требуется. Достаточно свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителя и отметки о регистрации по месту жительства. Дополнительное образование - такая же услуга, как все остальные. Личные данные мы указываем почти везде.

- Где в Хабаровске можно воспользоваться сертификатом на дополнительное образование?

- Сертификаты необходимы при записи в любое учреждение допобразования, в том числе бесплатное. Исключение составляют спортивные клубы, Дома культуры и молодежи, так как эти организации к системе дополнительного образования не относятся.