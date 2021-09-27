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Общество27 сентября 2021 5:56

Воспитатель – это призвание

Идеальной формулой работы с детьми поделилась директор сети хабаровских частных детских садов «Кораблик»
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Буквально недавно «Кораблик» отпраздновал свое десятилетие. За эти годы коллектив детского сада выработал свою уникальную методику работы.

Буквально недавно «Кораблик» отпраздновал свое десятилетие. За эти годы коллектив детского сада выработал свою уникальную методику работы.

В современном мире, большинство молодых родителей стараются успеть построить карьеру и воспитать детей одновременно. Естественно, справиться с такими глобальными задачами невозможно без профессионалов – воспитателей в детских садах. Обычно к вопросу устройства в детсад родители подходят еще в первые месяцы жизни ребенка. Для многих важно не только расположение сада, но и профессионализм коллектива. Ведь как-никак, большую часть времени ребенок проводит именно с воспитателями. При этом стоит понимать, что профессиональные педагоги организовывают не только досуг, но и образовательные программы.

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- Мы работам четко, и понятно для родителей и детей. У нас все прозрачно как в образовательном процессе, так и организационном. В нашем детском саду группы разделены по возрасту. Это позволяет проводить образовательные занятия с максимальной пользой. Каждый ребенок получает знания по возрасту, - рассказывает Татьяна Белинская, директор сети хабаровских частных детских садов «Кораблик».

Буквально недавно «Кораблик» отпраздновал свое десятилетие. За эти годы коллектив детского сада выработал свою уникальную методику работы.

- Мы наладили не только образовательный процесс, у нас всегда просто шикарные утренники. Каждый раз – это настоящее шоу. В них участвуют как воспитатели, так и дети. У нас есть своя большая костюмерная. Каждое утро воспитатели проводят музыкальную зарядку – создают позитивный настрой на весь день. Мы подходим ко всем вопросам творчески – всем это очень нравится, - добавила Татьяна Белинская.

- Самое главное – любить детей. «Кораблик» - это наша семья. А наша работа – это любовь и забота. Сегодня, 27 сентября, в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. От всей души поздравляем всех коллег с профессиональным праздником. Желаем успехов в работе и крепкого здоровья, - заключила Татьяна Белинская.

Контакты Кораблик г. Хабаровск (korablik27.ru)

ул. Шеронова, 4, корпус 1

e-mail: ds.korablik@mail.ru

Тел. +7 909 809 88 33

ОбразованиеМама и малыш: Воспитание и развитие