Воспитатель – это призвание

Буквально недавно «Кораблик» отпраздновал свое десятилетие. За эти годы коллектив детского сада выработал свою уникальную методику работы.

В современном мире, большинство молодых родителей стараются успеть построить карьеру и воспитать детей одновременно. Естественно, справиться с такими глобальными задачами невозможно без профессионалов – воспитателей в детских садах. Обычно к вопросу устройства в детсад родители подходят еще в первые месяцы жизни ребенка. Для многих важно не только расположение сада, но и профессионализм коллектива. Ведь как-никак, большую часть времени ребенок проводит именно с воспитателями. При этом стоит понимать, что профессиональные педагоги организовывают не только досуг, но и образовательные программы.

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- Мы работам четко, и понятно для родителей и детей. У нас все прозрачно как в образовательном процессе, так и организационном. В нашем детском саду группы разделены по возрасту. Это позволяет проводить образовательные занятия с максимальной пользой. Каждый ребенок получает знания по возрасту, - рассказывает Татьяна Белинская, директор сети хабаровских частных детских садов «Кораблик».

Буквально недавно «Кораблик» отпраздновал свое десятилетие. За эти годы коллектив детского сада выработал свою уникальную методику работы.

- Мы наладили не только образовательный процесс, у нас всегда просто шикарные утренники. Каждый раз – это настоящее шоу. В них участвуют как воспитатели, так и дети. У нас есть своя большая костюмерная. Каждое утро воспитатели проводят музыкальную зарядку – создают позитивный настрой на весь день. Мы подходим ко всем вопросам творчески – всем это очень нравится, - добавила Татьяна Белинская.

- Самое главное – любить детей. «Кораблик» - это наша семья. А наша работа – это любовь и забота. Сегодня, 27 сентября, в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. От всей души поздравляем всех коллег с профессиональным праздником. Желаем успехов в работе и крепкого здоровья, - заключила Татьяна Белинская.

Контакты Кораблик г. Хабаровск (korablik27.ru)

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