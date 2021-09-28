Виктория Бондаренко: «Воспитанники детского сада №32 в Хабаровске могут сразу попасть в начальную школу»

Виктория Бондаренко, заместитель директора по УВР частного детского сада №32 Фото: Сергей ПЯТКОВ

История детского сада №32 началась с 1975 года. Тогда дошкольное учреждение открыли для детей сотрудников завода «Амуркабель». Но спустя некоторое время организация стала частной и сейчас осуществляет образовательный процесс для 275 воспитанников. Как сообщила заместитель директора по УВР частного детского сада №32 Виктория Бондаренко, детский сад состоит из двух корпусов. Более того, есть договор со школой с МБОУ СОШ №46 о начальном образовании. Как только дети заканчивают детский сад №32, они могут спокойно посещать занятия во втором корпусе. Там школа полного дня, с первого по четвертый классы.

- В 2020 году мы участвовали в проекте «Демография» и выиграли грант на открытие муниципальной группы с 1,5 до трех лет. Ясли доступны по государственным расценкам. У нас удобный режим работы: пять дней в неделю с 7 до 19 часов. И не каждый детский сад может похвастаться лицензированным медицинским кабинетом, в котором работают два педиатра и медсестра. Так как мы находимся на окраине Индустриального района, то очереди к нам нет. Но для поступления необходимо оформить медицинскую карту для дошкольного учреждения. Для этого нужно посетить участкового педиатра, он направит ребенка на медицинский осмотр, как только карта будет готова, можно приходить в сад, - говорит гостья эфира.

Виктория Витальевна также рассказала, что у частного сада есть лицензия на образовательную деятельность, можно оплачивать услуги пребывания детей с помощью материнского капитала. Также заключен договор с управлением образования администрации города Хабаровска на компенсацию части затрат родителям за детское питание. Есть возможность подать на налоговый вычет. Что касается питания, то оно организовано по утвержденному десятидневному меню с расчетом калорийности: завтрак, обед, усиленный полдник.

- Мы сами выбираем поставщиков продуктов, исходим не только из цены, смотрим больше на качество. Еще одна наша особенность: у нас на кухне работают два повара-мужчины, выпускники Хабаровского технологического колледжа. Готовят ребята очень вкусно, например, один из них печет вкуснейшие булочки, - говорит эксперт.

В детском саду №32 очень хорошо налажена система безопасности. Домофон работает с калитки. У каждого родителя свой чип-ключ. Также по всему периметру территории и в основных помещениях установлено видеонаблюдение. Здание оборудовано тревожной кнопкой. После выхода из карантина в 2020 году установлен запрет на нахождение родителей в помещениях детского сада. Они в здание не заходят. На входе проводит термометрию и осмотр воспитанников медицинская сестра, и дежурный воспитатель отводит ребенка в группу.