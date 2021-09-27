Биробиджанец пообещал взорвать банк из-за отказа в восстановлении карты Фото: Иван МАКЕЕВ

Беспрецедентный случай произошел в Биробиджане Еврейской автономной области. 47-летний местный житель угрожал взорвать отделение банка, отказавшее в восстановлении карты. В банке биробиджанец не смог представить оригиналы документов, из-за чего и получил отказ. Правоохранители успели задержать мужчину до того, как он успел воплотить задуманное в жизнь.

А КОПИЯ СОЙДЕТ?

Накануне в одно из отделений банка в Биробиджане пришел ничем не отличающийся от других посетителей Николай Н. Мужчина хотел восстановить свою банковскую карту, которую потерял, но, увы, оригиналов паспорта у него с собой не оказалось. Уже немолодой биробиджанец предъявил ксерокопию документа сотруднику банка в надежде, что этого будет достаточно. Но ему отказали, так как это противоречит правилам работы.

Николай Н. ушел из отделения банка на улице Дзержинского, но затаил обиду. Уже дома он решил не оставлять ситуацию без решения и позвонил на горячую линию банка. Мужчину настолько расстроило поведение специалиста и отказ, что он не стеснялся в выражениях и стал угрожать оператору колл-центра. Николай сообщил, что купил гранату и вскоре пойдет взрывать отделение. Информацию сразу же передали в правоохранительные органы.

БЫЛО ОБИДНО

Как выяснилось, представить оригинал паспорта Николай не смог, так как документ находится в УФСИН по Еврейской автономной области. Мужчина оказался осужденным к исправительным работам. На сообщение об угрозе взрыва полицейские отреагировали незамедлительно.

- В ходе работы был задержан мужчина 1973 года рождения. При личном досмотре никаких запрещенных предметов не было обнаружено, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Николай Н. раскаялся и рассказал, что действительно просто хотел восстановить карту. Но отказ выбил его из колеи, и он в сердцах решил позвонить в колл-центр и пригрозить работникам банка в надежде, что ситуация разрешится.

Проводится проверка.

Напомним, что буквально недавно, 15 сентября, в соседнем Хабаровском крае студент пообещал взорвать здание вуза. На его сообщение сразу же отреагировали и вызвали службы безопасности. Занятия не пришлось прерывать, а обещание студента попросту оказалось эмоциональным заявлением.

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