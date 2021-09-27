Путин дал Дегтяреву карт-бланш – хабаровский политолог Евгений Чадаев

Михаила Дегтярева уже можно считать губернатором тяжеловесом. Фото: Правительство Хабаровского края

Видеоконференция Президента России Владимира Путина с главами российских регионов серьезно всколыхнула политическое пространство нашей страны. Особенно Дальний Восток и Хабаровский край в частности. Руководитель РФ обратился к Михаилу Дегтяреву лично и лично же заверил его в своей поддержке. Так Владимир Владимирович поступает крайне редко.

– Важно, что вам люди поверили, пошли за вами и за вас проголосовали. Поэтому рассчитываю на то, что вы будете работать профессионально, такую слаженную команду создадите, которая эффективно сможет работать, и будете эффективно взаимодействовать с федеральным Правительством, с Администрацией Президента для достижения тех целей, ради которых вы пошли в это губернаторское кресло и в надежде на реализацию которых люди за вас и проголосовали, – уточнил Владимир Путин. – Желаю вам успехов. Мы с вами давно знакомы, и надеюсь, что это тоже сыграет положительную роль, имея в виду, что вы можете рассчитывать, конечно, и на мою поддержку в любом вопросе, который будет ставиться вами в интересах развития Хабаровского края, - сказал Президент России Михаилу Дегтяреву.

Что это значит в практическом плане? Во-первых, сказано открытым текстом, что Кремль делает ставку на Дегтярёва, доверяя его управленческим способностям и веря, что он сможет эффективно освоить выделяемые средства и реализовать на территории Хабаровского края все те проекты, о которых ему удалось договориться за год.

Во-вторых, отныне Дегтярева можно считать губернатором тяжеловесом. Потому что мы живем при такой системе, когда личный контакт и поддержка Президента являются самым ценным ресурсом.

- Путин объявил приоритет Дальнего Востока в XXI веке. А в любом приоритете должна быть кадровая составляющая. Нужны люди, которым можно доверять и которые способны правильно реализовать все вот эти триллион-ные инвестиции. Система власти так устроена, что от главы субъекта Феде-рации зависит очень многое. И укрепление руководства дальневосточных краев и областей говорит о переходе России в Азиатско-Тихоокеанский ре-гион. И рулить ставят людей более молодого возраста. Как у нас, как на Са-халине, как в Амурской области. Поддержка Президента – политическая. Ведь по Конституции исполнительную власть возглавляет председатель Правительства. То есть. Президент оказал политическую поддержку, а дальше – будь добр, работать с министерствами. Тот, кто вписывается в эту двуединую систему, тот и будет работать. Путин дал Дегтяреву карт-бланш. Он обозначил другой формат доверия – почти максимальный. Но – этот повышенный формат доверия нужно оправдывать и отрабатывать. Под это обычно дают еще и деньги. Когда миллиарды будут идти и тут же превращаться в объекты, тогда Хабаровский край в самом деле сделает рывок. Дегтярев понимает, что здесь нельзя работать от компании до компании. Нужен каждодневный интенсивный системный труд. Постоянно на результат, - считает ректор АНО ДПО "Современный персонал", директор экспертно-аналитического центра "ДВ Регион", член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев.

Фактически, Дегтярёв стал одним из немногих глав субъектов, которым В. Путин готов помогать напрямую. Это ставит его в один ряд с губернаторами-тяжеловесами.

– Хочу поблагодарить лично Вас, Владимир Владимирович, за доверие и за поддержку, которую чувствуют жители Хабаровского края. Девиз нашей команды – «Дела важнее слов», и за год мы очень многое сделали, но еще больше нам предстоит сделать под вашим руководством и оправдать доверие людей, - ответил Президенту губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава государства напомнил, что важным аспектом является не принадлежность к какой-либо из политических сил, а доверие избирателей.