«Он был хорошим крестным»: родные рассказали о погибшем в Хабаровске байкере. Фото из личной страницы ВК

30 сентября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на площади Славы в Хабаровске состоится прощание с Кириллом Костенко, погибшим 26-летним байкером.

Информацию о церемонии выложил в соцсетях его племянник Максим Костенко. В его посте также сообщается о том, что тех, у кого нет возможности добраться до места встречи, будет ждать автобус в 9:00 по адресу Клубная, 34. Сама церемония состоится в 10:30.

- Потеря родного для нас человека свела с ума всех и вся. Кто знал, что вот так случится? До сих пор в шоке от этого, и если честно, не верится, что это все правда. Он был позитивным, жизнерадостным человеком. Его улыбка всех людей заставляла вокруг улыбаться, - рассказал Максим Костенко, племянник байкера.

А вот как о Кирилле высказалась его близкая подруга.

- Кирилла я запомню как жизнерадостного, доброго человека. Он очень много значил для нашей семьи. Был отзывчивым и хорошим крестным отцом. Как же больно осознавать, что это продолжилось так мало времени. Трудно смириться с потерей такого молодого парня, - отметила Екатерина, близкая подруга погибшего.

Напомним, поздно вечером 25 сентября в Хабаровске 50-летний водитель Isudzu Elf поворачивал налево, переехал двойную сплошную полосу и насмерть сбил 26-летнего мотоциклиста на Kawasaki, который ехал во встречном направлении. При этом водитель грузовика не уступил дорогу владельцу железного коня, согласно ПДД.