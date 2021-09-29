Инна Хен: «Сахарный диабет - тихий убийца для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Инна Хен, заведующий кардиологическим отделением клиники «РЖД - Медицина», врач высшей квалификационной категории, главный внештатный кардиолог Дальневосточной дирекции здравоохранения на ДВЖД, кандидат медицинских наук Фото: Сергей ПЯТКОВ

По данным ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают не менее 17,5 миллиона человек. Государство принимает меры борьбы с ССЗ, но многое зависит от самого пациента и, конечно, успешной диагностики еще на ранней стадии заболевания. Как сообщила Инна Хен - заведующий кардиологическим отделением клиники «РЖД - Медицина», врач высшей квалификационной категории, главный внештатный кардиолог Дальневосточной дирекции здравоохранения на ДВЖД, кандидат медицинских наук, низкий уровень физической активности, зависимость от компьютеров, употребление жирной пищи влияют на состояние здоровья человека, все это может привести к развитию ССЗ.

- Несмотря на то, что заболевания сердца приходят чаще всего с возрастом, заботиться о своем здоровье нужно с молодых лет. Если раньше мы диагностировали сердечно-сосудистые заболевания с 35-40 лет, то сейчас у шестнадцатилетних детей высокие цифры артериального давления. Причина тому - ожирение. Обследоваться нужно регулярно. Сейчас большое внимание уделяется диспансеризации. Ее можно пройти в любой поликлинике города Хабаровска, в том числе и диагностическом консультативном центре на территории дорожной больницы. Доктор вас осмотрит, назначит полное обследование, и потом вам вынесут рекомендации, в том числе и по образу жизни, - говорит гостья эфира.

Основными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является генетическая предрасположенность. Это самый неблагоприятный фактор, он плохо поддается лечению.

- Люди с наследственной гиперхолестеринемией вынуждены принимать довольно большие дозы холестериноснижающих препаратов. Также сахарный диабет поражает сосуды во всех органах. Можно сказать, он тихий убийца. Что касается курения, то компоненты табачного дыма царапают сосудистую стенку, и на поврежденной поверхности значительно проще откладывается холестерин.

Инна Федоровна также рассказала, что существует несколько групп препаратов, которые нормализуют липидный состав крови. Это статины. Но их нужно принимать с осторожностью тем, у кого есть заболевания печени.

- Также есть эфферентные методы - плазмаферез. Процедура заключается в том, что собирают определенный объем крови, убирают атерогенные частицы, и очищенная кровь возвращается вновь в кровеносное русло. Но чаще этот метод используют по строгим показаниям. Хирургический метод лечения применяют, когда атеросклеротическая бляшка уже становится гемодинамически значимая. То есть закрывает просвет сосудов более чем на пятьдесят процентов. Тогда у пациента возникает боль в сердце, перемежающаяся хромота и другие симптомы. В таких случаях применяют баллонную ангиопластику, стентирование, - рассказала эксперт.