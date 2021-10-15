Синоптики рассказали, где в Хабаровском крае выпадет снег на выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящая осень пришла в Хабаровск на этой неделе. В крае значительно похолодало, многие хабаровчане уже надели шапки и шарфы. Синоптики сообщили, какая погода будет в краевой столице на этих выходных.

По данным ФГБУ «Дальневосточного УГМС», улучшение погоды не ожидается. В субботу, 16 октября, в краевой столице выпадут осадки в виде мокрого снега. Температура днем составит от +4 до +6 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, от 7 до 12 метров в секунду. Ночью станет холоднее, температура воздуха достигнет отрицательных отметок: -1…-3 градуса.

17 октября осадков не предвидится. Однако потепления тоже ждать не стоит. Температура воздуха днем будет всего +1…+3 градуса, а ночью -3…-5. Ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

Напомним, на этой неделе в Хабаровске выпал первый снег. Увидеть его хабаровчане смогли только утром, снежинки таяли прямо в полете.

В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по Хабаровскому краю призывает горожан соблюдать правила безопасности. Пешеходам советуют выбрать правильную антискользящую обувь. Автолюбителям настоятельно рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, не превышать разрешенный скоростной режим, держать дистанцию между транспортными средствами. Горожан призывают быть осторожными на улице и опасаться слабоукрепленных конструкций. Рыбакам и охотникам советуют остаться дома.

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