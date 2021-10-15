Огненно-рыжая красавица из Хабаровска покорила Ксению Бородину и звездных имиджмейкеров

На шоу уже бывшая хабаровчанка пришла накануне свадьбы, чтобы избавиться от страхов за будущее. Фото: скриншот с шоу «Перезагрузка» Фото: Скриншот с видео

Обаятельная девушка с большими глазами и огненно-рыжими волосами вошла студию передачи «Перезагрузка». Анна Сивкова всю свою жизнь прожила в Хабаровске, но полгода назад перебралась в столицу. Мило волнуясь, 27-летняя девушка начала рассказывать свою историю.

«МНЕ НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Как только Анна показалась в кадре, ведущая Ксения Бородина и топовые имиджмейкеры воскликнули: «Вау! Вот это красота! Идеальная женщина!». Очаровательная девушка и профессию выбрала под стать – преподаватель сольфеджио. На шоу уже бывшая хабаровчанка пришла накануне свадьбы, чтобы избавиться от страхов за будущее.

Со своим избранником Павлом девушка познакомилась в интернете. Анна сначала не восприняла онлайн-парня всерьез, но влюбилась и решила перебраться к будущему супругу в Москву. Однако у хрупкой красавицы были переживания по поводу новой жизни: получится ли устроиться в столице, найти работу, жилье, да и в целом Анна боялась выходить замуж. Были у девушки и комплексы по поводу улыбки.

- Мне нужна перезагрузка для того, чтобы решить свои внутренние страхи и переживания, - сказала Анна Сивкова.

ЗА РАБОТУ

Первой за дело взялась косметолог, которая с помощью инъекций исправила улыбку девушки, затем с Анной поработал стоматолог. Жесткий эксперимент с преподавателем сольфеджио поставил психолог. Он попросил девушку собрать чемодан и сказал: «Я понял, что ты не готова к браку, и ты едешь в Хабаровск». К такому повороту событий Анна готова не была, но испытание прошла и отправилась к стилисту.

После Анне сделали прическу, красивый макияж и облачили в свадебное платье. Девушка обомлела, увидев свой образ, следом расплакалась мама героини. Затем состоялась трогательная встреча невесты и жениха. В финале программы влюбленные обменялись кольцами и сказали друг другу: «Да».