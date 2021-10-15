Итоги дня с «КП»: в Бикине изъяли детей-сирот, а в Хабаровске появятся субсидированные билеты Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто не готов тратить время на прочтение всей событийной повестки дня, мы подготовили подборку самых горячих новостей за 15 октября.

В ХАБАРОВСКЕ ПОХОРОНИЛИ ИЗВЕСТНОГО КОНЬКОБЕЖЦА

Руслан Захаров трагически погиб 10 октября. На пробежке парня насмерть сбил грузовик. Водитель не заметил его из-за плохого освещения. Прощание с перспективным спортсменом прошло 14 октября. Своими воспоминаниями о брате поделилась Анастасия Поспелова.

В ДОМЕ ВЗОРВАЛСЯ ГАЗ: ПОСТРАДАЛА ЖЕНЩИНА

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Амурск. Прохожие заметили пожар и вызвали соответствующие службы. 85-летняя пенсионерка с ожогами была доставлена в больницу.

ИЗ СЕМЬИ ИЗЪЯЛИ ДЕТЕЙ

В Бикине восемь братьев и сестер в этом году остались без мамы. Она умерла от онкологии. Опекуном несовершеннолетних стала тетя Катя. Но дети у нее надолго не задержались. Причиной этому стало то, что дом Екатерины не подходит для нахождения в нем такого количества людей. У женщины еще шестеро своих детей.

ХАБАРОВЧАНАМ ВНОВЬ ПРЕДЛОЖИЛИ СУБСИДИРОВАННЫЕ БИЛЕТЫ

На Дальнем Востоке субсидированные билеты могут получить жители Хабаровского края, Приморья, Якутии, Бурятии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской области. Федеральное правительство выделяет определенную сумму, которая обеспечивает ограниченное количество таких билетов. Для жителей Хабаровского края в этот раз правительством выделено 490 миллионов рублей.