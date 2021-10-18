Если вы хотите быть в курсе информационной повестки, то просто читайте наши подборки Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто не готов тратить время на изучение всех новостей, но хочет оставаться в курсе информационной повестки, «КП»-Хабаровск» публикует подборку из самых важных тем, случившихся за минувшие выходные в Хабаровске и Хабаровском крае.

НОВАЯ ПАРТИЯ СУБСИДИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ

Для льготников, живущих на Дальнем Востоке, дополнительно выделили 349,6 миллиона рублей на субсидированные билеты. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин, Председатель Правительства России. Указанной суммы хватит на 42 тысячи субсидированных авиабилетов. При этом для их покупки не требуется регистрации в дальневосточном регионе.

Речь идет о специальных билетах для многодетных семей, инвалидов, женщин старше 55 лет, мужчин в возрасте от 60 лет и граждан до 23 лет.

До этого мы подробно рассказывали о том, кто из дальневосточников сможет воспользоваться льготами, а также писали о том, куда можно улететь по субсидированным билетам.

В ЗАПОВЕДНИКАХ ИСЧЕЗЛА РЫБА

Осенняя путина 2021 года в Хабаровском крае завершилась отрицательно как для рыбаков, которые ушли в минус, так и для акватории Амура. Регион остро ощутил недостаток лососевых. Например, рыба не пришла на нерест в «Комсомольский заповедник».

В его состав входит акватория реки Амур, а также приустьевой участок реки Горин. А ведь когда-то она была одной из самых нерестовых рек тихоокеанского лосося.

Такая ситуация плачевна не только для людей, но и для всего животного мира, который питается лососем.

ЧИНОВНИК ИЗ ЕАО ПОЙДЕТ ПОД СУД ЗА РАЗРУШЕННУЮ ДАМБУ

В Еврейской автономной области из-за халатности пойдет под суд начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района.

Чиновник должен был обеспечить технику безопасности на дамбе в селе Ленинское, но допустил халатность. В итоге дамбу размыло, и вода хлынула на село. На имущество чиновника наложили арест, а материалы дела передали в суд.

НЕПОГОДА СТАЛА ПРИЧИНОЙ ОТМЕНЫ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

В выходные в некоторых районах Хабаровского края из-за разбушевавшейся непогоды пришлось вводить ограничение движения. Так было, в частности, на участке трассы Комсомольск-на-Амуре - рабочий поселок Солнечный.

Причиной всему циклон. Из-за него МЧС предупреждало о риске аварий на объектах энергоснабжения и обрыве проводов.

Напомним, в субботу в Хабаровском крае выпал снег. Причем осадки не растаяли, как было раньше. Снег лежал на почве небольшим слоем в течение всех выходных.