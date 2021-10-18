Потепление ждет хабаровчан к концу недели Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровский край пережил очередной циклон. Во многих районах, и в частности в Хабаровске, выпал первый снег. И если в краевой столице снег растаял практически везде и в первые сутки, то на севере региона снегопад оставил неприятные последствия. Несколько дорог перекрывали для движения общественного междугороднего транспорта, а несколько населенных пунктов остались без электричества.

- Сейчас бригады электросетей завершают работы по восстановлению электроснабжения в трех населенных пунктах в Ульчском и Николаевском районах. До сих пор идут работы по приведению в норму дорог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщают синоптики, уже на этой неделе ситуация изменится. В Хабаровском крае немного потеплеет.

- В Хабаровске ощутимо потеплеет к выходным. Днем в субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до +9… +12 градусов. Вплоть до пятницы дневная температура будет держаться в пределах +6 градусов, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ближайшую неделю осадки в краевой столице не ожидаются. Но стоит учитывать, что ночью температуры будут преимущественно отрицательные - от -1 до -9 градусов. Около +2… +4 градусов будет лишь ночью в воскресенье. Ветер всю неделю ожидается умеренный.

Существенные осадки не ожидаются и на остальной части Хабаровского края. Холоднее всего будет в горах на севере региона - до -20 градусов. В среднем температура в крае будет такой же, как и в Хабаровске - до +6 градусов.