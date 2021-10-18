«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открылся в Хабаровском крае. На базе загородного оздоровительного лагеря «Энергетик» в селе Бычиха дали старт первой смены по военно-патриотической подготовке. В течение пяти дней 80 десятиклассников Хабаровска изучат основы общевоинских уставов, научатся ходить строем, изучат азы оказания первой медицинской помощи, примерят на себя роль снайпера и многое другое.

В ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЛАЦ

Артему Трякину 17 лет. Сегодня, 17 октября, он одним из первых приехал на первую в Хабаровском крае смену учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- О смене нам рассказали в школе. Все сразу заинтересовались. В моем классе 11 мальчиков – 9 приехали сегодня сюда. Естественно, нам всем стало интересно, что будет на смене. Думаю, любой настоящий мужчина должен знать и понимать, что значит защищать Отечество. Особенно нам сейчас это важно. Ведь, как-никак, через пару лет и нам в армию идти. А полученные здесь знания очень там пригодятся, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артем Трякин, участник первой смены «Авангард» в Хабаровске.

«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

День школьников на профильной смене начался со знакомства с некоторыми локациями. Так, ребята посмотрели на устройство для разминирования территорий, увидели современное и советское боевое оружие, а также военную технику. В день открытия смены в лагерь привезли ГАЗ-233115 «Тигр-М», буксирно-моторный катер БМК-МО, автомат Калашникова АК-74М ОСВ, снайперскую винтовку Драгунова 7,62мм и модернизированную. Было и зарубежное вооружение, вроде снайперской винтовки Steyr-Mannlicher.SSG – 04 ELITE. Возле вооружения, которое можно было не только посмотреть, но и потрогать, мальчишки крутились дольше всего. При этом программа смен в селе Бычиха включает в себя подготовку для сухопутных войск.

«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ПРОРЫВ ДЛЯ РЕГИОНА

- Сегодня случился прорыв. Была большая мечта начать работу в Хабаровском крае по развитию патриотического воспитания. К этому вопросу подключился губернатор Хабаровского края и мы, наконец, сдвинули этот камень, и наш общий тяжелый труд был не зря. Это дело требует не только финансирования, но и сама работа с детьми требует множества разрешений. В условиях пандемии это было достаточно сложно организовать. И сейчас, наконец-то, все сдвинулось и сегодня мы смогли открыть пилотную смену «Авангард». Я думаю, небольшие недочеты мы решим, например, по общей форме для участников, и будет у нас не хуже, чем на московском «Авангарде», - рассказал Александр Манаков, полковник, заместитель командующего войсками ВВО по военно-политической работе.

«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Смена продлится пять дней. За это время для десятиклассников проведут занятия по изучению общевоинских уставов, строевой подготовки, военной риторики, первой медицинской помощи, радиосвязи, инженерного дела, РХБЗ, сборке и разборке автомата Калашникова, ГТО и снайперскому делу.

«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Разница между военными сборами, которые раньше проводились для допризывной молодежи и тем, что есть сейчас – принципиальная. Это серьезный шаг вперед для новой России. Когда я был школьником, курс начальной военной подготовки был обязательным для всех. Он пользовался большой популярностью. Затем эта практика куда-то пропала. И только сейчас все начало восстанавливаться. Мы, в правительстве региона, видим в этом два хороших аспекта. Первое – согласитесь, родину ведь нужно защищать. И делать это должны хорошо подготовленные настоящие граждане. Поэтому смена «Авангард» дает ребятам понять и почувствовать, что такое вооруженных силы РФ еще со школьных лет. Второе – это воспитание характера. Армия – это место, где можно не только почувствовать себя физически сильным, но и осознать – в состоянии ли ты защищать. К тому же, это абсолютно добровольно, - рассказал Виктор Калашников, заместитель председателя правительства Хабаровского края.

«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как отметил Виктор Калашников, по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, в регионе будут развивать сразу три направления подготовки в рамках смен «Авангард» - сухопутные войска (село Бычиха, загородный оздоровительный лагерь «Энергетик»), воздушно-космические силы (Комсомольск-на-Амуре) и военно-морской флот (поселок Заветы Ильича, молодежный центр «Западный»).

- После первой смены сразу же будет запущена вторая. Ее планируют открыть в середине ноября. Сейчас всего 80 ребят набрали, а число десятиклассников в регионе достигает 5-6 тысяч. С 2022 года у нас будет работать три круглогодичных лагеря со сменами «Авангард» по пять дней, - добавил Виктор Калашников.

«Авангард» добрался до Хабаровска: первую патриотическую смену открыли в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

По завершению смены каждый десятиклассник получит специальный сертификат, который может ему пригодится в будущем.

- Стоит понимать, что прохождение смены «Авангард» - это определенный первый шаг. У ребят появляется понимание того, что такое армия. Кроме того, здесь они смогут познакомиться с основными флагманами патриотического движения Хабаровского края: поисковое движение России, «Волонтеры Победы» и «Юнармия». Школьники могут продолжить свое развитие в любом из этих направлений. А при поступлении в высшее военное учебное заведение начисляются дополнительные баллы, например, за юнармейскую книжку, - сказал Михаил Нэлин, старший инспектор отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики правительства Хабаровского края.

Сейчас проект финансируется правительством Хабаровского края и находится на личном контроле губернатора региона.