Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в Биробиджане нашли блинчатый лед, а в регионе полностью дали тепло

Свежие новости за 19 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто за день устал от гаджетов, но готов потратить еще несколько минут, чтобы оставаться в курсе событий Хабаровского края, мы подготовили подборку свежих новостей за 19 октября.

СТАРТ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Все 435 котельных запустили для подачи отопления в дома. В край доставлено необходимое сырье. Министерство ЖКХ Хабаровского края постоянно контролирует наличие необходимых запасов топливно-энергетических ресурсов в регионе.

ХАБАРОВЧАНКА СНЯЛАСЬ В ПРОЕКТЕ «БЕРЕМЕННА В 16»

Выпуск с участием хабаровчанки Каролины уже посмотрел весь город. После проекта девушка решила монетизировать свалившуюся популярность. В своих соцсетях Каролина рассказывает о похудении и послеродовой депрессии.

НЕОБЫЧНОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ В БИРОБИДЖАНЕ

Ледяные круги появились в Биробиджане 18 октября. Редкое явление, которое удивило очевидцев, - не что иное, как блинчатый лед. Он появляется при нулевой или отрицательной температуре воздуха, при наличии на поверхности водоема снега или пены, а также ветра.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ БЭМБИ» РОДИЛАСЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Кроху-косулю назвали милым именем Любаша или Люба. Сами сотрудники зоосада «Приамурский», где сейчас живет косуля, называют ее не иначе, как «принцессой». В конце октября Любе исполнится четыре месяца. Она все еще боится людей, но к сотрудникам зоосада привыкла. Молоко животному уже не требуется, косуля кормится растительностью, овощами, фруктами, зерном и комбикормом.